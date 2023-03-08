2022年11月美國總統拜登與中共國家主席習近平因疫情趨緩而有機會在G20的場合舉行面對面會談，為雙方關係建立避開紅線的護欄，也確立美國務卿布林肯2023年赴陸訪問的行程。不料發生間諜氣球事件，布林肯被迫推遲訪問，使得和緩的雙邊關係又呈現劍拔弩張狀態。若美眾院議長麥卡錫執意2023年來台訪問，將更可能使三邊關係陷入2022年8月前美眾院議長裴洛西來台訪問後，中共進行環台軍演的緊張狀態。

後有消息指出，麥卡錫短期內無訪台計畫，對此美國行政部門及兩岸相關單位不用再嚴陣以待。不過《金融時報》日前報導蔡英文總統將在過境美國時獲邀至雷根圖書館演說，並將與麥卡錫會面，又對三邊關係投入新的變數。此種安排雖比麥卡錫來台的後座力小，然中共對此不會沒有任何反應，口頭批評台灣「倚美謀獨」，肯定難免。至於後續會否有更激烈的反應，要看蔡英文在演說中說了什麼。

李登輝總統1995年6月獲邀至母校康乃爾大學演講，演講主題雖是「民之所欲、常在我心」，但多次提到「中華民國在台灣」，被中共解讀為走「台獨路線」。即使當時兩岸氣氛緩和，中共在沉默一個月後，仍決定於當年7月在澎佳嶼海域附近試射飛彈，並派遣機艦在東引外島北方海域演訓。隔年3月中共更在高雄及基隆外海舉行彈軍演，目的是要避免台灣繼續往獨立路線邁進。

2023年開春以來隨著美中關係對立不再嚴重，中共對台政策也改採軟的一手，包括對金門酒廠等符合要求的63家企業予以註冊或更新註冊信息，對不符合要求、暫無法註冊者，亦繼續予以協助解決。此外，政協主席王滬寧在接見國民黨副主席夏立言時，強調「當務之急是盡早恢復兩岸交流正常化」，並多次向國台辦主任宋濤表示：「台灣農漁民的要求一定要落實，不能通案解決也要專案處理。」凡此都屬對台軟的一手。

這不代表中共已放棄以武力施壓台灣的硬手段，而是軟硬兩手交替使用。裴洛西來台，中共舉行環台軍演是展現硬的一手，用軍事嚇阻來「反獨」；敦促兩岸交流正常化是軟的一手，用加強兩岸交流的深廣度來「促統」。中共會否因為蔡英文訪美演講而收起軟的一手，祭出硬的一手，端視中共解讀美台互動，以及蔡英文的演說內容有否將逾越其設立的紅線而定。

觀諸習近平在中共「人大、政協」兩會上罕見地公開批評：「以美國為首的西方國家對我實施了全方位的遏制、圍堵、打壓，為中國發展帶來前所未有的嚴峻挑戰」，加上中共外長秦剛在記者會上警告：「台灣問題是中美關係不可跨越的紅線，若處理不好必將地動山搖。」說明中共在新領導班子正式接班之後，不希望美台間有任何意外之舉，打亂其步伐，因此必須拉高警告聲調。

囿於美中不同文明間可能面臨的衝突，以及雙方極難避免之「修昔底德陷阱」的對抗，即使美中台關係有緩和氛圍，亦可能因特定事件而使三方關係陷入緊張。畢竟麥卡錫並未鬆口不訪台、美國國會將來台舉行聽證會，凡此都可使關係再生波瀾。台灣宜謹慎因應此種和緩中頻生波瀾的三邊關係。

（作者為南華大學國際事務與企業學系教授）