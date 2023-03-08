美國國防部長奧斯汀日前強調，由於中國威脅升高，美國將依據《台灣關係法》提供台灣自我防衛能力；與此同時，頻頻傳出擴大美軍駐台人數、台美軍事交流提升到營級規模、美軍在東亞地區的儲備彈藥改存放台灣等訊息。在拜登政府主導下，「純軍事」成為當前美台關係主軸，民進黨政府一味附和美國，高喊備戰，殊不知隨著美中關係惡化，兩岸敵意升高，台灣軍火庫與「東亞火藥庫」只有一線之隔，卻是和平與戰爭的分界。

對陸軍事威懾效果有限

奧斯汀向國防部人員發出的備忘錄中指出，因應中國「步步進逼的挑戰」仍是美軍的優先任務，中國企圖形塑符合威權主義偏好的國際規則是「世代的挑戰」。他在提及強化印太地區威懾態勢時，首先具體點名台灣，除了彰顯美國對台灣的安全承諾，真正的意涵在於美國將變本加厲操作台灣牌。

受到美國擴大雙邊軍事合作的鼓舞，加上「抗中保台」思維，蔡政府相信美國的保護傘可確保台灣安全無虞，對於任何美方建議都抱持高度歡迎、配合的態度，雖然國防部長邱國正面對國民黨立委江啟臣質詢表示，關於美軍彈藥儲存在台灣一事仍在討論中，但民進黨政府向美國說不的可能性微乎其微，否則就自陷「疑美論」。

在華府反中氣燄高張之際，《紐約時報》、《外交政策》、《國家利益》等美國主流媒體及專業刊物最近紛紛為文，向美國民眾分析美中因台灣發生軍事衝突的可能性，並警示與中國戰爭不會是個輕而易舉之事，遠非美國在伊拉克與阿富汗遭受的挫敗所能比擬。連世界最大強權的美國都有此危機意識，民進黨政府與國防部更有責任說清楚、講明白，台海戰爭的風險與潛在損害，而非因美方安全承諾而沾沾自喜。

美台合作抗中的基本思維就是威懾中共不敢對台用武，有效威懾基本要件為能量、可信度及溝通，但引起熱烈討論的美軍擬將在東亞的儲備彈藥改放台灣、打造台灣為軍火庫，提升美台軍事交流層級，以及擴大美軍駐台人員等都是局部性、小規模行動，不足以改變兩岸軍力均勢，更難以達成威懾效果。

記取俄烏戰爭教訓，美國加強台灣軍備，超前部署台灣為軍火庫自去年就開始討論，但最根本的問題是美國軍火工業生產力無法滿足需求，到去年底延宕台灣的軍售已高達190億美元，台灣不對稱作戰迫切需要的刺針攜帶式防空飛彈、標槍反裝甲飛彈、MQ-9B死神無人機、海馬斯高性能多管火箭都不能確定可如期運交。

蔡政府選擇最危險的路

現在研議拿美軍在日本、韓國與菲律賓的庫存武器填補，除了可能削弱當地美軍戰備能量，予人挖東牆、補西牆之感外，武器彈藥的種類數量、如何運送到台灣、分散儲存的地點與設施，以及如何有效保護，避免成為攻擊目標，又衍伸出更複雜、敏感的問題。

當前台海真正危機在於各方已失去戰略互信，在戰略競爭架構下，美國不再提兩岸和平解決彼此分歧，代之以軍事威懾，中方認為美國掏空一中政策，轉而加大對台灣的軍事脅迫，同時提升軍力防止美軍介入，美方又解讀成中共將以武統取代和統，必須提高台灣自衛能力，美中對抗已陷入不斷升高的惡性螺旋中。

中國氣球飄浮到美國遭到擊落，俄國入侵烏克蘭周年引發新一輪的美中對抗，美國立即高調宣布對台軍售案及擴大與台灣軍事合作，以台灣牽制中國的策略至為明顯。美國目前遊走中國的一中紅線邊緣，並未採取等同承認台灣為國家的行動，如界定台灣為全面安全盟邦，派遣軍隊駐紮協防台灣，或邀請台灣參與軍事演習，但台海安全形勢更形脆弱卻是不爭的事實。

巴爾幹半島由於種族、宗教、地緣政治等因素經常發生衝突，被稱為「歐洲火藥庫」，《經濟學人》雜誌稱台灣為地球最危險地區，要避免成為東亞火藥庫，免於戰爭威脅應是執政者首要責任，但民進黨政府顯然更熱衷於備戰，打造台灣為軍火庫，為台灣人民選擇了一條最愚蠢、最危險的道路。