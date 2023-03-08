因為南投補選國民黨輸了，許多人說侯友宜是戰犯，其實，如果真因為侯友宜沒有去選前之夜為林明溱站台，而輸了選舉，那麼就真的坐實了侯是最強母雞，也是共主之尊。他的一舉一動就可以真正地影響選舉勝負，被罵成戰犯也不是壞事，畢竟共主未親臨戰場，選戰便鎩羽而歸。

問題是，侯最強母雞只是街頭巷議之談，國民黨也沒有真的說侯是最強母雞，而侯也沒有被尊為共主。基上，侯必須擺脫戰犯之名，大立大建為大選做準備，積極備戰，全力以赴。本文以無、所、謂三式，建議侯友宜出馬迎戰，克敵制勝。

（一）無畏無懼下戰帖。既然戰犯之名都已纏身，而且若是因此而背上戰犯之名，亦表示侯就是最強母雞，更是國民黨的共主，應該不必憂讒畏譏，怕人家說三道四。

早年美國前總統柯林頓、後來的前總統川普，現在的總統拜登，哪一個沒有罵名，哪一個完美無缺，重點在，有心做大事，心在人民之間，就要乘勢無畏無懼下戰帖。既然說是戰犯，就是有實力有響力的人，何懼前進，何足掛齒，何不說清，參選下去。

（二）所以是我的告白。既然要下戰帖，就是要向民眾和國民黨告白，大無畏、大氣魄、大理性、大告白，坦言說出參選己意；真誠訴諸民意；勇於爭取黨意，此三意涵蓋己、民、黨，也就是有我無敵，有民無懼，有黨無波。

新北市民其實也希望他們的父母官，除了可以照顧市民之外，如果有能力有真心可以許台灣人民，一個安定、安全、安和地家國，讓侯友宜大方、坦誠、勇敢、智慧地說出「我要參選總統，請給我一個機會，勇敢堅定地向台灣人民告白，選我讓台灣平安、兩岸無戰、台美更好」。

（三）謂之歲月即戰力。有媒體說，侯友宜的「歲月靜好還能走多久」，前述台灣平安、兩岸無戰、台美更好，這就是台灣人民的期望，也是侯友宜歲月即戰力的態度與宏圖。

我們認為，台灣外有強敵，內有萬端要做好，如果只求歲月靜好，似乎不夠積極、不能滿足民需、也不能抵抗外侵、更難躍上國際舞台。為此，侯友宜必須拿出即戰力的精神與作為，擘劃台灣、抑制對岸、友好美國，則歲月將會更好、更安穩，這是台灣人民喜歡的路，會一直走下去。台灣人喜歡有即戰力的人，帶領人民走出更好的歲月，而且前行不輟。侯友宜開戰吧！

（作者為中華兩岸戰略研究協會籌備發起人暨籌備執行長、中華戰略暨兵棋研究協會研究員）

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