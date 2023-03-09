多年前到廣西南寧採訪，參加一個香港商人的午宴飯局，第一道菜上的是穿山甲，同桌女記者們非常客氣，「還不餓，謝謝」之後上來的是驢肉跟蛇肉，女同業們繼續矜持，不動筷子。

第四道菜來了一大盆粥（這種上菜順序很奇特），香氣撲鼻，粥呈紫紅色，大概是紫米粥。香港商人豪氣，拚命勸大家吃菜，女記者們無法再「不餓，謝謝」，都盛了一碗，吃相高雅，小口小口抿著。

敝人覺得粥挺香，多嘴問了一句「這是什麼粥？以前沒吃過」。

香港商人大咧咧說：「就係剛剛那穿山甲的血煲的鷲啊！」

我轉頭看那幾個女記者，當下臉色如土，有人立刻把瓷湯匙擱下。

上個禮拜在廈門，友人帶我去吃一客四百多人民幣的高檔海鮮自助餐。

其實疫情之前我們就去過一次，在湖濱北路，泛太平洋飯店隔壁。

小火鍋的配菜肉品有牛舌、和牛、小羊羔等林林總總，湯品有佛跳牆、木瓜燉雪蛤、蟲草燉花膠、松茸海蚌燉排骨等花樣，生鮮海產則有上百種。

最離奇的是鱷魚，生平第一次知道鱷魚算海鮮。

擺鱷魚肉的那個玻璃檯上還有一頭小鱷魚模型，我走來走去拿了幾次，突然發現不對勁，鱷魚模型為啥還要用膠帶把嘴纏住？！

對著玻璃檯後的服務生比劃了那頭鱷魚一下，他顯然看懂我的問題，淡然一笑，聳聳眉，點頭。

對於吃鱷魚這件事，並沒有什麼心裡負擔。

我在嘉義縣竹崎鄉採訪過專養大鱷魚的，於池邊拍照片，然後問老闆鱷魚場裡什麼地方最危險？

他說，你剛剛站的地方最危險，鱷魚可能突然從池邊缺口竄出來把人拖下水！

後來在義竹鄉採訪過養小鱷魚的，水泥池子的蓋板掀開，一堆小鱷魚用側臉一隻眼睛瞄著我。

廈門用餐那天是星期二，餐廳客滿。終於親眼看到疫情過的報復性消費是怎麼一回事。鱷魚肉還有，鱷魚模型不見了。

隔壁幾桌有數對青年情侶，兩人一桌大快朵頤，餐檯的蝦類就有十幾種，那幾個男生都卯起來吃鮮蝦跟生蠔。

我相信他們吃完飯一定有重要的事情要做。

鱷魚旁邊多了娃娃魚。

沒錯！就是黃蓉寫字綁在白鵰腳上，讓她老爸黃藥師從桃花島快遞送來的那個娃娃魚！

這家自助餐的海鮮，有沙西米，也可以拿回桌上各自小火鍋燙熟。光是石斑魚就有兩三種，切成薄片，用個小缽填滿碎冰，冰上只放兩塊肉。

娃娃魚還不如東星斑好吃！我吃了兩塊就很嫌棄，轉頭去找蚌類跟小龍蝦。

有一種蚌類叫天鵝蛋，恕我讀書少，真沒聽過這玩意兒。

當年在小金門的復興嶼當兵，開船的老伯伯在我們抬運補時，會拎著竹簍去海邊岩壁採一種貝類叫「海豬腳」，後來在澎湖看過，叫「佛手」，就是長有五足的粗皮貝類，兩種名字都很形象，據說要燙熟了把皮剝掉才能吃，能吃的部位不大。

泉廈漳一帶有一種海鮮冷食曰「土笋凍」，是海淡水交界處灘塗挖出的土蟲，洗淨燙熟放冷卻，會凝出膠質，再佐以蒜頭醬油，非常好吃，當作涼菜。可是台灣跟金門、澎湖都沒有這東西。

有一年報社業務部的長官到廈門，午宴、晚宴分由兩個單位接待，沒想到竟都安排在味友餐廳（廈門很有名的老店），而且菜色近乎一樣。

接待單位對於前菜土笋凍很自豪，隆重介紹這道特色菜（我大概吃過八百次了）。

晚宴時，業務部的小妹妹們非常捧場，瞠大了眼睛，「真的嗎，好可怕！」

把中午問過的問題，一字不漏再問一次，滿足了接待單位的虛榮心。

於是，我終於明白，我只適合幹記者，不適合幹業務。

人生如戲，重點在下一句，全憑演技。（洪肇君/資深媒體人）