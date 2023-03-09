中評社北京3月8日電（中評社報導組）3月5日上午，國務院總理李克強向十四屆全國人大一次會議作政府工作報告。會後，15位專家學者就政府工作報告涉台部分意涵接受中評社採訪。學者普遍表示，今年政府工作報告涉台部分簡潔精煉，但意涵豐富。報告顯示出中央對台大政方針積極穩妥、成熟穩健，具有可預期性和可持續性。報告也彰顯了，大陸充滿自信和定力，在推進祖國完全統一事業上的主導權、主動權。

中國人民大學兩岸關係研究中心主任、國發院研究員王英津對中評社表示，今年政府工作報告涉台部分體現出大陸將低調促統的對台政策走向，可以用三個關鍵詞來概括報告涉台部分的主要內容：「通」、「同」、「統」。所謂「通」，就是打破疫情三年來兩岸近乎「隔絕」的狀態，兩岸先開啟互動，如報告所說的「促進兩岸經濟文化交流合作」；所謂「同」，就是報告中提到的雙方「共同促進」、「共同弘揚」、「同心共創」等，如「兩岸共同弘揚中華文化，同心共創復興偉業」；所謂「統」，就是促進兩岸統一，如報告所說的「推動兩岸關係和平發展，推進祖國和平統一進程」。以上三個關鍵詞中，「統」是核心、是關鍵、是主軸，是「通」和「同」的價值目標和工作指向。

北京聯合大學台灣研究院副院長李振廣對中評社表示，今年的政府工作報告涉台部分特別精煉，言簡意賅，但字字珠璣，每一個字、每個標點符號都有準確的意思要表達出來，通過短短幾句話就能感受到大陸方面要堅決推動兩岸關係和平發展的決心和信心。大陸要主導並積極塑造兩岸關係發展的態勢是今年政府工作報告涉台部分工作建議裡面一個很大的亮點。

北京聯合大學台灣研究院教授朱松嶺對中評社表示，報告涉台部分儘管文字簡潔，但是對台工作總結非常到位，對今年工作的建議也非常精準、清晰。報告明確指出了對台工作的「一個中心、兩個基本點」。「一個中心」是，要堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略。「兩個基本點」是，要堅持一個中國原則和「九二共識」，堅定反「獨」促統；要促進兩岸經濟文化交流合作，完善增進台灣同胞福祉的制度和政策，推動兩岸共同弘揚中華文化，同心共創復興偉業。

兩岸關係和平發展協同創新中心主任、廈門大學台灣研究院特聘教授劉國深對中評社表示，中央政府對台灣問題的大政方針和一脈相承，既積極又穩妥，已經相當成熟和穩健。具體對台政策措施也是圍繞對台大政方針展開，保持很好的可預期性和可持續性。報告再次展現中央在推進祖國完全統一事業上的主導權和主動權，充滿自信和定力。報告強調促進兩岸交流，表明和平解決台灣是一項長期艱苦的事業，必須從基礎性的社會文化工程入手，必須以台灣同胞福祉最大化為依歸，踏踏實實地推進落實。

華中師範大學台港澳與東亞研究中心副主任、研究員彭韜對中評社表示，今年政府工作報告涉台內容體現了大陸對台大政方針的穩定性、務實性、創新性，顯示了大陸解決台灣問題的高度的使命感和強烈的責任感。此次報告涉台論述，與二十大報告涉台內容一脈相承，展現了新時代中國大陸在國家統一路徑實踐上的日臻完善，決定了未來兩岸關係的發展與走向。有助於兩岸同胞認清台海現狀，推動兩岸務實交流，在民族偉大復興進程中推進祖國統一大業。

上海東亞研究所助理所長包承柯接受中評社記者採訪指出，今年政府工作報告涉台部分談到，過去五年我們對台工作取得的成績主要是進行了反分裂、反干涉的堅決鬥爭。在對新一年工作的建議中，報告談到要「加強兩岸經濟文化交流」，強調了兩岸繼續推交流合作的基本方向。宋濤履新國台辦主任後所開展的一系列工作也是側重於加強交流、推進兩岸民間層面的溝通，由此可見，未來一段時間大陸對台工作的整體方向就是要在疫情後恢復兩岸正常交流。

南開大學台灣政治研究中心主任、周恩來政府管理學院行政管理系教授黃清賢接受中評社記者採訪指出，今年政府工作報告涉台部分強調從「心」出發、文化契合的兩岸統一進程，讓我們對兩岸關係的未來有著更樂觀的期待，再度顯示了兩岸是一家人，大陸衷心希望與台灣同胞一道為中華民族偉大復興進程努力，並創造美好生活。近幾年，在美西方勢力挑釁台海局勢令兩岸關係面臨重大風險之際，大陸還願意保持戰略自信、戰略定力和戰略耐心的前提下，關注每個台灣同胞利益福祉，在中華民族偉大復興進程中給台灣同胞提供更多機遇。

廈門大學台研院副院長張文生對中評社表示，政府工作報告涉台部分表明，在未來一個階段，恢復兩岸交流，增進兩岸同胞的認同和理解，推動兩岸關係和平發展、融合發展，仍是對台工作的重心。報告涉台部分最後提到「兩岸同胞同心共創復興偉業」，民族復興和國家統一是相輔相成的。報告強調「同心」，說明更強調「認同」，統一應該是一個切實實現認同的過程；這也從另一個側面說明，我們有耐心，有定力，對祖國統一和民族復興有充分信心。任何外部勢力都無法阻擋中華民族復興的進程，也無法阻擋祖國最終統一的進程。

華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所所長、海峽兩岸關係研究中心特約研究員仇長根向中評社表示，報告涉台部分兩次提到「貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略」，可以看出，大陸堅持「總體方略」不變，仍然在為和平統一爭取最大的努力，也是向台灣當局和國際社會傳遞兩條明確信息：即大陸堅持「和平統一、一國兩制」的方針沒有改變，堅持對「台獨」分裂勢力和外部勢力干涉不放棄使用武力，也沒有改變。這兩條是「總體方略」的核心內容。也希望島內社會和國際社會對大陸「總體方略」有更全面的瞭解，避免誤讀、曲解。

上海社會科學院台灣研究中心主任盛九元指出，今年的政府工作報告體現出對台政策的延續性、一致性、繼承性以及發展性。兩岸交流合作的恢復與發展將進入「快車道」，現在端視台灣當局能否以台海和平與民眾福祉為皈依，盡快改變所謂「抗中」的立場，從而使兩岸交流合作能夠回歸到正常化。如今有越來越多的台灣民眾關注大陸的發展和進步，對於民族復興的認知也有利於清晰，在這種情況下，鼓勵和支持台灣民眾「明大義、明大勢」非常重要，因而政府工作報告也表明了「以人民為中心」的理念和「寄希望於台灣民眾」的政策方向。

北京聯合大學台灣研究院教授、廈門大學台灣研究中心特約研究員陳星表示，今年政府工作報告涉台部分言簡意賅，體現了祖國大陸反台獨分裂、實現國家統一和維護領土完整的信心，表達了推動兩岸共同繁榮、提升兩岸人民福祉的一貫訴求，再次申明了實現國家完全統一的決心，體現了祖國大陸堅持將兩岸發展繁榮納入國家統一與民族復興進程的基本精神，是新時代黨解決台灣問題總體方略的深化與發展。政府工作報告中強調反「獨」促統，表明祖國大陸仍將牢牢把握兩岸關係發展的主動權與主導權，貫徹新時期黨解決台灣問題總體方略，推進兩岸關係和平發展和國家統一進程。

南京大學台灣研究所所長劉相平表示，總理報告涉台部分時語氣平穩，顯示了足夠的定力，展示了我們對解決台灣問題充分的信心，堅定的意志和強大的能力。同時，「九二共識」依然是兩岸交流交往、兩岸官方接觸的政治基礎和政治基石，其地位不可撼動，也不會有絲毫動搖。同時，報告也闡明要繼續堅決反對「台獨」分裂行徑、堅決反對外部勢力干涉，也要加大「促統」的力量和力度，做到「反獨」和「促統」並行，兩條腿走路來推進祖國統一進程。

國際關係學院國家安全學院副教授鐘厚濤表示，篇幅不長的政府工作報告涉台部分展示了推進兩岸關係和平發展的完整體系。從報告中可見，大陸對台政策正在逐漸抓牛鼻子，把反「獨」促統作為對台工作的重中之重，也彰顯了對島內「台獨」分裂勢力的遏制的進一步提高。這是向島內「台獨」分裂勢力釋出明確警示信號，同時也在警告外部勢力，促其認識到台灣問題是中國的內政。未來兩岸會通過加強文化交流，厚植合作基礎，增強民眾互信，努力追尋兩岸友善度和親密性達到理論最高點的家人思維和家人文化，為克服「經濟融合」過程中的阻力，進而破解政治難題打下基礎。同時，大陸將會進一步在已有惠台政策的基礎上進行更充分的調研，更多傾聽台灣同胞的意見和建議，並根據情勢的需要，適時推出更多的惠台舉措，為台灣同胞在大陸的發展搭建更廣闊的舞台，創造更便利的條件。

上海東亞研究所所長王海良對中評社記者解讀政府工作報告涉台內容時表示，新時代黨解決台灣問題的總體方略具有綱領性、指導性和包容性，其豐富思想內涵和戰略策略功能不可或缺、不可替代、必須遵循。中央政府貫徹黨解決台灣問題的總體方略，凡是大陸可以單方面解決的，都會逐步加以解決；凡是大陸可以單方面改善的，都會設法加以改善的。報告體現了對島內愛國統一力量的肯定鼓勵，也是對廣大台灣同胞的呼喚期盼。

中國現代國際關係研究院涉台事務研究中心主任謝郁對中評社記者表示，政府報告中涉台內容總體篇幅不長但意涵深刻，其中闡明了大陸會推進落實兩岸同胞同等待遇的系列政策，兩岸同胞在交流中的和平紅利不會被政治上的緊張局勢所干擾，給台灣同胞釋放了政策信息，表明重啟交流後兩岸會迎來新的交流熱潮。同時，報告更突出強調兩岸同胞應是同心協力的命運共同體，民族復興更應是兩岸同胞共同的願景和福祉，是全體中華民族的，是兩岸同胞共有的，大家都應該成為民族復興偉業的參與者、推動者和紅利的分享者。

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