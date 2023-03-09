前監察院長王建煊宣布將以無黨籍身分「參選總統」，並提出了相當多的「政見」，如立刻「關陳水扁」、「槍決死刑犯」等，主張鮮明、魄力十足，尤其是「和平統一」之說，敢言人之所不敢言，當然立刻引起軒然大波，眾議紛紜。

眾人議論可分藍、綠兩種立場，藍營儘管也如張亞中般，對王建煊明白標舉「和平統一」，大表稱許，但恐怕多數的藍營群眾都會害怕王建煊的參選，將會削弱藍營的得票數，因而讓綠營的賴清德得利，是相當惴惴於懷的；綠營方面，則是表面上連諷帶刺，不是如曹興誠說他「沒有資格」，就是如鄭運鵬、黃創夏說他「違反主流民意」，但實際上大概是巴不得他跳出來參選，這至少可以收得「宋楚瑜效應」，罵歸罵，還是相當樂觀其成的。

王建煊已是85歲的老人了，明知即便能「參選成功」，在藍、綠、白三足鼎立的情勢下，注定也將是「敬陪末座」的結局，且無可避免地將削弱藍營的選票，但老而彌堅、大聲鏜鎝，其精神與勇氣，倒還是讓人肅然起敬。

王建煊自謂是擔心「台灣快完蛋了」，因此懷著拯救斯民於水火之中的志氣，參加選戰，而認為其所提出的「和平統一」，當是解決台灣目前可能危局的一條出路。「和平」，其實是全台不分黨派民眾的共同期盼，在眾多異說中，更是最大的公約數，完全沒有問題的。

但是，如何才能使台灣能臻達真正的「和平」就是見仁見智，而且相互對立得非常嚴重的。有人認為只有「台獨」或「獨台」，才能確切保障「和平」，有人足認為趨附美、日，倚為靠山，即可保持「和平」，有人以為只要「維持現狀」就可以維持「和平」，更有人認為折衝於中、美之間，取其等距，當可作為「和平」的保障。王建煊標舉的「統一」，無論其為「和統」、「武統」、「急統」、「緩統」，都是與「台獨」嚴重對立，在光譜儀上處於極端的位置，相信贊同者不會超過10%。以此而言，王建煊的老將出師，注定是要成為犧牲打的。

但是，卻也別小看這10%的力量，2020年宋楚瑜的得票率不過就是4.26%的60多萬票，在蔡英文壓倒性的勝利下（差260萬票），儘管是微不足道，但2024的選情，藍、綠極可能是在伯仲之間，尤其是若是從「三腳督」變成「四腳獸」，那影響之大，恐怕就非常可觀了。這對綠營，甚或白營來說，幾乎可以說是毫無損傷的，但對藍營來說，無疑就將是致命的一擊。

綠營人馬對王建煊大表譏諷，尤其是所謂的「資格」之說，恐怕自己都知道是不能作數的，台灣是民主社會，只要符合法律的基本要件，誰敢說誰「沒有資格」？王建煊以無黨籍身分參選（為何不以新黨身分？），沒有政黨推薦，必須自備100萬及30萬人的連署書，這對王建煊而言，應該不是難處，只怕綠營更會大力襄贊，為其助威。「四腳獸」一旦成形，其實也就等於宣告了選戰的結果。

王建煊持身嚴正，道德感極強，是政壇中難得一見的異數，是以有「王聖人」之名，但從政就難免多所齟齬、處處掣肘了。財政部長任內推動「土地增值稅」就大違財團之意，以致被迫辭職下台。其後雖當選過立委，卻在台北縣長一役，堅持己見，以「超佛系」的打法應戰，敗給了蘇貞昌。2008年任監察院長，在彈劾「張榮通酒駕關說案」挫敗後，竟打算「自廢武功」，尤其令人錯愕。縱觀王建煊從政的歷程，道德感的堅強，無疑是令人欽佩的，但道德意識強的人，往往「以己度人」，處事、待人，難免苛刻，就從政來說，是「滿肚子不合時宜」的，是以其實也未有多少建樹。

王建煊其實最適合的位置，就是做一個「傳道家」、「慈善家」，但卻是絕不適合從政的，遑論競選總統。他有感於「台灣快完蛋了」的隱憂，其實還是有更好的方式去挽救危局，救火隊出動救火，只可能以消防器材從旁灌水施救，是沒有必要跳入熊熊大火的險地，作白白犧牲的。王建煊如若執意參選，犧牲的絕不僅僅是他一個人而已，恐怕將會「成事不足，敗事有餘」地壞了整個大局。

（作者為退休大學教授）

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