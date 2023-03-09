美國聯邦眾議院議長麥卡錫訪台見蔡英文一事謠傳已久，直到近日似漸明朗。惟與謠傳不同，雙方主客易位，由蔡英文赴美會見麥卡錫，箇中原因指向憂心過度刺激中國。

果真如此，某種程度說明了麥蔡會最主要的政治功能，除了滿足台、美政治人物對內宣傳的效果外，並不能為雙方關係帶來實質幫助。更甚者，是兩邊分別為刺激削弱兩岸關係、中美關係而有意為之。一場無法對台海、東亞乃至於世界和平帶來正面訊息的會面，並不值得過度祝福。

長久以來，台灣政治人物不分朝野，總是競相比較訪美見到誰、獲得多少特殊禮遇、破例而沾沾自喜。一到總統大選期間更成了面試之旅，稍有待遇不佳就被解讀是美方「打槍」，當選無望。親美成為台灣政治人物人人心中的「政治正確」。至於對中，藍營往往只求無過、不失分，非到必要，也絕不清楚說明對陸立場與論述，甚至參選人曾經赴陸也憂心成為「黑點」；反之綠營則將此視作選舉提款機，把抗中當成是為選戰加溫的柴火燒，更遑論積極設法建立雙方互動交流的管道平台。

兩黨過往如此便罷，如今台海情勢隱隱不平，仍不見任何一黨一人願意公開「在乎」對岸的感受，反而變本加厲鼓勵或不敢反對麥蔡會，也預期未來三黨的總統候選人，個個會各自吹捧訪美成就，把中國晾在一旁。倘若如此，又豈能埋怨對岸「吃味」，加深加大對台的不友善舉動？

顯然，並沒有一個黨真正把維繫兩岸關係當成一回事，更多的時候都是在算計如何配合選情需要，微調「對陸關係」論述以求提高勝選機率，把對陸關係當成是自助餐、免洗筷的心態不言可喻。

台灣對美關係不對等的倚賴、討好，無助於換取美方實質的回饋，更加深台灣「工具人」角色，對此最直觀的危害是：加劇兩岸的不信任感。須知，再多次的麥蔡會，也好不過兩岸雙方坐下來談所創造的巨大和平效果。

可想而知，麥蔡會終會淪為一場政治上的賣菜喊價大會，只是喊的並不是如何增進台灣利益、確保台海和平，而是兩邊為了各自的國內選舉利益各取所需的政治秀罷了。

（作者為自由撰稿者）

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