台灣日前已出現3例「猴痘」的「本土病例」，且該3名本土病例之間都沒有交集或關聯性，屬於散發個案，又觀諸該3例個案分布於不同縣市，代表「本土猴痘」疫情正持續增加；另外，相較於之前在台發現的5例皆屬「境外移入」，政府只需將感染者進行隔離，並監控接觸者17日或給予疫苗，大抵就能防堵「境外移入」的潛在威脅。

面對持續增加的「本土猴痘」病例，政府必須提高警覺，不能單純比照「境外移入」的方式，僅以隔離、注射疫苗、建置社區防火牆等方式進行防堵，應該進一步投入更多人力資源，務求找到本土感染源頭，才能有效避免疫情擴散；簡言之，如果政府無法從「直接接觸者」找到感染源頭，就必須擴大範圍再由「間接接觸者」中去尋找，必須做到「防微杜漸」、「滴水不漏」的行政高效，才能給台灣民眾安心的健康保障。

當台灣各縣市陸續出現「無關聯性的猴痘感染者」，表示該病毒正悄然地進行「無聲傳播」，即便目前猴痘感染者會有明顯的皮膚症狀，足供醫護人員辨識，只要民眾立即就醫，並不難掌握發現，但正確的防疫觀念，應該是對各種疾病或疫情採取「料敵從寬、禦敵從嚴」的態度，並積極評估各種可能的變化與風險，才能提前做出防範策略，確保疫情不再擴散，使民眾健康獲得保障。

因此，政府不能輕忽猴痘疫情的各種可能變化，尤其一旦「猴痘」變成類似「新冠肺炎」而出現「無症狀」的感染者時，政府想要找到病毒源頭，恐怕是戴盆望天、鏤塵吹影；因此，政府應該在猴痘症狀尚未難以掌控時，及早尋得「本土猴痘」的病例源頭，才能阻斷其傳播路徑，避免未來出現「難以管控」的風險。

也唯有真正找到感染源頭，政府才能更為精準、更有效率地進行防疫工作，民眾也才能安心、放心，如果不盡快找到本土源頭，某種程度上，似乎也是讓民眾暴露在「未知感染源」的生活環境中，如何使社會相信「猴痘疫情都在政府控制之中」？

政府應該鎖定可能的感染範圍實施普遍篩檢，如此才能最大程度地保障民眾的健康安全，衛生福利部不能輕易放棄追查本土病例的可能性，一定要竭盡全力、窮追不捨，如果直接接觸者找不到，就轉向間接接觸者尋找，不能放棄任何可能找到感染源頭的機會，這是一場與病毒間的時間競賽，人類只有在防疫作為上，比病毒跑得更快、防堵得更完善，才能避免各種風險的肇生，讓民眾免於恐懼。

（作者為中華人權協會策略長）

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