台灣近日不僅本島鬧蛋荒，就連最前線保國衛民的馬祖國軍也吃不到肉。當地駐軍因不滿餓肚子，而在沙灘上寫下「馬防部伙房主菜是白飯」、「肚子餓都吃罐頭泡麵」、「不要罐頭」等字，演出了一場「前方吃緊，後方緊吃」的諷刺鬧劇。從蛋荒到肉荒，這再一次説明了「昏君奴才，草包治國」的可悲與無奈。

眾所皆之，因蔡政府對美國的唯唯諾諾，以及美國在後面的煽風點火，現在的兩岸關係正處於一個前所未有的緊張局勢，稍一不慎，就有可能擦槍點火。而駐守在前線的三軍將士，肩負著保家衛國的神聖使命，理當受到最大的尊敬與愛護，可惜在民進黨的眼中，這些都是外省老兵，黨國餘孽，以至於要為區區一塊肉，如此沒有尊嚴地乞討。

這坐實了為何日本經濟新聞以「台灣未知的真面目」為題，報導稱有蔡政府的軍方消息人士指出，高達9成的台灣軍官，退役後前往中國，以提供國軍情報換取金錢，腐敗已成為常態。根據這篇報導，很顯然蔡政府一方面高舉抗中保台，要國軍戰到一兵一卒，一方面卻又對以外省籍為主力的台灣軍隊充滿不信任感。日媒更進一步指出，蔡英文至今無法掌控國軍，與軍方缺乏互信。如果報導屬實，軍人的尊嚴在蔡政府眼中自然不值一文，前線駐軍無肉吃罐頭，當然也不足為奇。

蔡英文總統、外交部、國防部、以及駐日代表，都沒有在第一時間反駁、抗議日本經濟新聞的這篇報導。反倒是退輔會主委馮世寬聞言罵了句「放他媽的屁！」還算是為國軍維繫了一點點的尊嚴。而蔡英文政府的集體沉默，既突顯了民進黨「抗中卻不護國格」的荒謬，也顯示了蔡英文的「抗中保台」基本上就是一場騙局，她心中所打定的主意就是做一個美國的兒皇帝，拿台灣人當炮灰，以換取在美安養晚年。一個國家選出了一個這樣的領導人，只能說是全體人民的悲哀。

當然這其中最可憐的就是那些把自己的青春奉獻給國家的職業軍人，戎馬一生，到最後還要被當成共諜，畫字討肉。一個國家的領導人沒有出息，就會讓自己的人民活得像殖民地的次等愚民。何謂次等愚民？就是明明自己只是別人眼中的小筆尖，卻以為自己是可以扭轉乾坤的美國隊長，置整個國家於險地。

現在抬面上喊抗中保台喊得最大聲的，要不就是逃避兵役的，要不就是人在美國的，要不就是兒女都送到國外的。這些既得利益者，個個喝紅酒喝的醉醺醺、吃魚肉吃的肥吱吱、玩女人玩得樂乎乎，除了會嘴炮，哪來的實力抗中保台呢？正是「綠肥宮中紅酒宴，色吏堂上鶯燕飛，將士陣前食無肉，戎馬一生笑我瘦。」此等荒謬之象，道盡了台灣的無限悲涼。

（作者為美國伊利諾芝加哥大學教授）