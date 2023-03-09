日前南投縣立委補選，由民進黨蔡培慧險勝中國國民黨老將林明溱，兩者票數只差1925票，雖然終止藍營連勝記錄，但這不見得是壞事，一來可以發揮警惕勿輕敵之正面效果；二來激起藍營上下危機意識，倘若不團結或搞分裂，就算是鐵票區，也有可能翻盤敗北；三來候選人需全方面評估。

這些正面的啟示，都對2024藍營選舉帶來警惕的正面意義，國民黨既不必找戰犯，製造裂痕，也不必悲觀，選舉選輸就是候選人努力不足，勝敗乃兵家常事，怪罪任何人也都無濟於事，也難以改變選舉的結果，因此，國民黨此時此刻切莫慌了手腳，找錯原因反而徒增困擾，同時也感謝外界提供各種建設性的意見。

誠如國民黨主席朱立倫所言，努力不夠沒有成功，對不起大家，也感謝支持同志，民進黨用負面選戰達到效果，對台灣民主是傷害，「失敗也許對國民黨來講是個機會」，將深刻檢討重新出發。國民黨堅定要讓民眾過好日子，會持續努力、持續反省、持續檢討，「這次的失敗也許對我們來講是個機會」，重新深刻的檢討、反省，重新出發，面對未來所有的挑戰。

日前國民黨召開會議，交換意見，黨中央研擬出三大檢討方向，一是林明溱本身爭議，二是林家地方恩怨影響到地方的整合，三則是黨中央面對綠營全軍動員的抹黑戰反應不夠迅速。這些檢討確實都是敗選的原因，國民黨坦誠面對，不迴避不閃躲，此種負責任的態度值得肯定。

對此，首先，南投小輸並沒有輸掉士氣，反而激起危機意識，藍營選民一向輕敵與危機感不強，因此常常不團結，特別是內鬥和放話文化，使得候選人往往在黨內初選就遍體鱗傷，令人警惕的是，民進黨集國家機器與黨政媒體力量，鋪天蓋地進行抹黑，使產生「全黨打一人」，再加上傳統派系式微，這些失敗的原因都可以作為2024藍營大選的警惕，因此，小輸對國民黨來說，並不見得是壞事，但民進黨以傷害民主的方式贏得選舉，反而是做了最壞的示範。

其次，此次南投縣第二選區（南投市、名間鄉、集集鎮、竹山鎮、鹿谷鄉、水里鄉、信義鄉）立委補選，民進黨最終由蔡培慧拿下4萬5218票、得票率49.44%當選，打敗林明溱的4萬3293票、得票率47.34%。總投票人數達19萬8412人，有9萬1460人投票，總投票率46.35%。未過半的投票率，也不利於國民黨選情。

再者，縱然國民黨林明溱在南投從政30年，仍有政治實力及影響力，然而沒有不走下坡的候選人，沒有人永遠在民意的高峰，因此，候選人因素很重要。

總之，塞翁失馬，焉知非福，國民黨千萬不能輕忽民進黨會選舉的能力，也不能小覷民進黨以執政優勢猛攻及負面抹黑招數，民進黨擅長透過耳語、文宣、社群媒體、電視政論節目等，大量傳播等渲染造謠，強化空戰攻勢；此外，民進黨畢竟是選舉老手，在組織戰也下足功夫，因此此次補選小輸，正好可以避免大選的失誤。

職是之故，這次國民黨小輸未必是壞事，正好是下次勝選的養分，國民黨檯面上的要角都努力多次賣力輔選，民進黨在這場補選中成功凝聚泛綠選票、催出基本盤，而國民黨要記取教訓，喚回選民的激情與熱情，相信日後大選仍有可為。

（作者為中國文化大學國發大陸所副教授）

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