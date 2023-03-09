基隆捷運騙局變鬧劇，中央地方相罵，藍綠互幹，熱鬧非凡。一票真假專家也跑來蹭熱鬧，大發謬論。

像是逢甲大學智慧運輸與物流創新中心副主任鍾慧諭就認為，解決基北交通問題，不是只剩下興建捷運一途。類似的建議，說了20年，還需舊話重提？接著，鍾主任建議，台鐵可透過延駛、增停、支線、跳蛙式列車等4大解方，解決11萬基隆通勤族大半的問題，省下大筆的興建預算。

誰說基隆通勤族只有11萬？就算基隆通勤族只有11萬，分別住在7個行政區的通勤族，怎麼可能全都集體跑到火車站搭火車通勤？

主持「智慧運輸」中心的鍾主任似乎不清楚，目前基隆火車站每日進出乘客數只有1萬多人，僅占基隆通勤族的10%，多數基隆通勤族依賴公路大巴、城際客運和駕駛自小客往返基北。

前不久，行駛基隆南港間的公路客運9026，變更經營者，因車輛不足、路線規畫問題，民怨大爆發，恰恰說明了基北交通問題的癥結，與台鐵無關。

基隆聯外交通問題還在於基隆產業不發達，缺乏就業機會，大量上班族居民必須通勤雙北，台鐵沒落，又沒捷運，只能依賴公路大巴、城際客運和自小客，公路大巴、城際客運、自小客越增越多，中山高不勝負荷，上下班時間必然壅塞。基隆通勤族，早上往雙北移動，日落歸家，因此，基北之間的交通，永遠是單向壅塞，極容易嚴重影響公路班車的調度，導致上下班尖峰時間，基隆人搭不上車；離峰時間，班車空蕩蕩，業者叫苦連天。惡性循環，交通怎能不打結？

解決基隆聯外交通，長期之計還是得要將公路大巴、城際客運和自小客的通勤族，轉移到更便捷的大眾運輸工具，降緩高速公路流量和壅塞，減少燃油消耗和空氣汙染。台鐵班車延駛、增停、加支線、搞跳蛙，根本沒有集中要害，何況，樹林八堵之間，路幅有限，班次密集，調度本已困難！

解決基隆聯外交通可有捷徑？有的，捷徑就是已故基隆立委劉文雄的建議：仿效當年台鐵淡水線改捷運的前例，把松山基隆的台鐵改建為捷運，興建時間最短，成本效益最高，也無須徵地、北北基三市首長和台鐵共商合計，立即可行。無奈，基隆人頑固，既要捷運，還要保留那條類似盲腸的台鐵，落得被民進黨無良政客再騙8年！

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