《日本經濟新聞》日前有關汙衊國軍的報導，引發台灣社會廣大非議。而就在不久前，一樁纏訟4年多、針對中天新聞台的謠言也曾被日本東京電視台大肆報導；無獨有偶的是，做出不實報導的這兩家日本媒體，剛好是「系出同源」。

專欄作家洪博學2018年底在九合一選舉後，撰文誣指中天新聞台支付收看費，換取小吃店開店時只能看中天；日本東京電視台節目據以採訪某店家，竟獲得「有線電視公司打電話來說，每月可減免500塊台幣」的說法。但店家隨後即出面喊冤，並質疑日本節目移花接木把畫面剪接產生誤解。

本案經中天提告，台北地院調查後認為洪某所說均非事實，依加重誹謗罪判處洪男罰金25000元，二審再判其敗訴於日前定讞。如今中天新聞台已遭NCC惡性撤照關台，最近《日經》爆出的不實報導又喚起大家對無良日媒的記憶。

經查，日本經濟新聞社在1969年接手經營東京12頻道，並在1973年正式將其轉換為綜合性的東京電視台，這兩家媒體根本就是同一家機構。《日經》報導我退將9成都賣情報給大陸，不但沒有平衡報導，事後也只輕描淡寫表示「遺憾」。至於其電視台根據謠言對中天的加重抹黑，在我法院判決平反後更是毫無反應。

眾所周知，《日經》台灣支部和蔡政府關係良好，所以他們才敢如此不甩台灣社會的非議，而隨著2024大選逼近，親綠媒體和特定外媒配合民進黨操作的認知作戰也一定會越演越烈。民進黨政府自喪國格的輕放，才是令台灣人最不齒的遺憾；嚴正要求《日經》與東京電視台一併道歉，則是台灣人最起碼的尊嚴。