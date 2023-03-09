人工合成鑽石技術進步，頂級人工鑽石混入天然鑽石，除非專業鑑定否則難區分；人工鑽石非鑽石，用鑽石的價格賣人工鑽石就是詐騙。但當今政府甘願以真鑽石的價格買下人工鑽石，真鑽50萬人工鑽8萬，蔡政府說花50萬買人工鑽沒關係，因為人工鑽也是鑽。

政府宣傳台美將簽訂BTA（雙邊貿易協定，Bilateral Trade Agreement），便是硬掰人工鑽石為鑽石。

3月7日民眾黨立委邱臣遠質詢時指出，美國國會沒有通過新的貿易促進授權法，美國行政單位簽訂BTA恐有困難，而行政院長陳建仁表示，政府有就相關議題跟美方溝通協調，雙方當然都希望儘快簽署BTA。邱臣遠談的是美國內部政治現實，美國行政部門的手被綁住了；美國貿易代表署的政策立場也頗清楚，現在不與他國談涉及關稅的貿易協定，亦即BTA不可能。陳建仁卻說美方也希望簽BTA，他要不說謊，要不就是維持蔡政府去年底便開始宣揚的基調：不管台美貿易倡議談出什麼結果來，反正是涉及雙邊經貿的協議，就偽稱為BTA，到時候再大言不慚地說，假鑽也是鑽，反正都有個鑽字。

為了鋪陳假鑽也是鑽，3月3日政府涉外人士向媒體說明：「預計很快能看到重大具體成果，未來簽署協定的定位將類似BTA，只是尚未觸及關稅、市場開放等議題」。涉外人士又宣稱，此協定是「典型BTA性質」，或可稱為「沒有市場開放的迷你版BTA」。政府花了力氣想圓謊，台美正在談的到底是不是BTA，一會兒說「類似」，又說是「典型」，然後又稱之為「沒有市場開放的迷你版」，把相互矛盾的名詞湊在一塊的同時，官員也不得不坦承就是沒有市場開放。

美國與越南簽有BTA，核心精神是越南貨品關稅從平均40％降為3％，越南貨品即刻獲准進入美國市場，這是貨真價實的BTA。印度也想與美國談市場准入與關稅，美國不談，美國反倒藉著IPEF（印太經濟架構）希望藉以納入印度，但印度片面抵制美國的陽謀，表明美國不談關稅印度就只參與IPEF四項架構的三項，至於貿易這一項，也是最重要的項目，美國不談關稅印度就杯葛。

此刻政府與美國談台美21世紀貿易倡議，是美國設定的議程，台灣最想要的得不到，台灣不敢效仿印度向美國說不，反而說雷霆雨露皆是君恩，美國的屁都是香的，美國屁是類香水、典型香水、迷你版香水。當下除了拿著BTA三個字母魚目混珠充政績，政府更該交代，如此一味順從美國，到底我方曾否盤點籌碼？未來協商進程與政府的談判策略如何？還是台灣只能被動坐觀仰望，等哪天美國龍心大悅了，才有機會實際談談台灣產品降關稅銷美國市場？

（作者為倫敦大學伯貝克法律學校博士）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※