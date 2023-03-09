在1947年爆發的228事件，是台灣政治發展的重要分水嶺。異於清朝時代「三年一小反、五年一大亂」的民變，儘管老百姓要求的是政治改革，因為蔣介石派兵鎮壓及清鄉，加上隨之而來的戒嚴與白色恐怖，除了造成省籍之間的嚴重隔閡，一般相信這是台獨運動的濫觴。換句話說，所謂的「台灣人要出頭天」的訴求，已經不是單純的改朝換代，而是訴諸民族自決的國際潮流，要推翻異族所強加的外來政權，打算建立「台灣人的台灣」。

台灣經過30多年的民主化進程，不管原漢、閩客或本外省，內部的族群齟齬稍有消退，然而，儘管社會、經濟或政治發展的調適，負面歷史記憶徘徊不去，尚難一夕消逝或洗白，更有可能被推波助瀾。從台籍菁英在228事件的殞落到美麗島事件公審的上下坐立關係，究竟叛亂的初衷是要求革命或民主化，已不是那麼重要，畢竟，對於政客來說，擴大社會分歧是坐收政治租的不二法門，難怪唯恐天下不亂的日本媒體會放膽興風作亂。

實事求是，找出病原才可能對症下藥，進而打預防針、避免重蹈覆轍。如果只是官逼民反，大可怪罪當年接收的貪官汙吏宛如清朝的閩官，不過，即使把元凶行政長官陳儀加以鞭屍，未必能解釋後來的族群矛盾。畢竟，事後被羅織的地方仕紳，多半戰後才加入三民主義青年團，無端捲入國民黨政府內部軍統與中統的鬥爭，即使隨白崇禧前來調查的蔣經國也回天乏術。至於具有祖國經驗的半山角色則毀譽參半，只怨一些人在重要關頭選擇落井下石。

當時最具有代表性的人物之一，是「228事件處理委員會」主席、《人民導報》社長王添灯，因為被視為惡首而誅殺。事實上，為民喉舌的他關懷台灣社會普羅大眾，策動諸多台共人士，難道他不是寄望中共前來「解放」，或企盼台灣另成為一個社會主義的國家？試問，昔時有多少人跟他一樣，暗中策動、伺機起義、從容赴義？難怪他的公子會說，因為擔心會被父親罵不孝，從來不敢說尊翁是冤枉的，畢竟他是依照自己的想法求仁得仁。

就政治理念而言，不管統一或獨立，容或有手段是否平和的差別，本質上都應獲得尊重，譬如加拿大之於魁北克、英國之於蘇格蘭、西班牙之於加泰隆尼亞。然而，民族認同並非基於共同的血緣、語言、文化，而是享有共同的經驗，感到彼此休戚與共，想要生活在同一個國家，也就是生命共同體的追尋。因此，所謂台灣人要「當家作主」，並非本省人「取而代之」外省人，更不是把倚多為勝當作民主，而是攜手共同追求理想的國度。

究竟王添灯那個時代的台灣人，渴念的是政治民主、社會改造或祖國統一，眾人恐怕沒想這麼多。不管國家前途定位或社會內部的差異，我們自己尋求化解之道，不容外人談三道四、煽風點火。不過，站在當下2300萬人安身立命的立場來看，如果是共產主義的真實信徒且堅信左統，那應該是中共的烈士才對，沒有平反的課題。

（作者為國立東華大學民族事務暨發展學系教授）