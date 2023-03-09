台灣又成為國際媒體的焦點，繼《日經》報導台灣退役軍官到大陸販賣情報、英國《金融時報》揭露美國眾議院議長麥卡錫將暫不訪台，趁蔡英文總統過境加州時與她會面，接著英國《經濟學人》發表專文批評台灣，未對大陸的軍事威脅做好應戰的準備。這些報導看似關切台灣安全，卻明顯在撩撥兩岸戰爭的情緒，兩岸人民與其跟著這些報導情緒起伏，不如多思考如何和平相處。

和平相處 兩岸王道

古今中外的戰略思考中，談戰爭容易，談和平難。西方克勞塞維茨洋洋灑灑寫出兩本《戰爭論》，論述戰爭為何是政治的延續。中國的《孫子兵法》也大談「不戰而屈人之兵」，但康德所著的《論永久和平》，卻沒有幾個人有興趣閱讀。同樣的，媒體如果報導戰爭與衝突，就會引起大家高度的關注，談和平卻引不起太多閱聽人的興趣。

2021年4月《經濟學人》曾報導「台灣是世界上最危險的地方」，一時洛陽紙貴。《經濟學人》的理由是，台海如果爆發戰爭，將會成為災難，美國和中國必須極力避免。台灣是中美競爭的重點舞台，一旦中國因為任何原因而發難，將會是對美國軍事力量、外交和政治決心的嚴肅考驗。

《經濟學人》發表這篇報導時，美國總統川普大舉美中戰略競爭旗幟，拜登政府蕭規曹隨，台灣確實讓人感覺是世界上最危險的地方。但真正危險的俄烏衝突，《經濟學人》卻未能預見，1年後俄烏戰爭爆發，反而台海兩岸並未發生衝突，這是因為大陸領導人相信「統一水到渠成」，台灣領導人有「避戰」之心。從大陸最近持續釋出兩岸和平的訊號，台灣在關鍵時刻選擇赴美國見麥卡錫，可以看出。

這是戰爭邊緣有所節制的智慧，也是兩岸能維持冷和，不至於發生熱戰之因。《經濟學人》遠在千里之外，怎會看懂這樣的道理。以《經濟學人》報導的脈絡來看，看見台灣是「世界上最危險的地方」，卻未能洞見烏克蘭的危機，直到俄烏戰爭開打，才開始討論大陸入侵台灣的可能性，足見其「後見之明」。

該篇文章中討論了「當兵像夏令營」、「中國心理戰進逼」、「反中與否牽動認同」等現象。這些問題台灣人不是不知道，而是台灣人相信「和平發展」，只要民進黨不獨，大陸就不會武攻。這不是台灣人民麻木，而是兩岸人民間的某種信任機制，是一種文化認同、經濟認同，是基於民族、血緣關係所形成。這種信任機制的存在，不需要說破，和平相處成為兩岸人民共同追求的最大公約數。

俄烏戰爭 後見之明

這種道理把它化約成具體事實來看，如果大陸有攻打台灣的意志，絕對不可能在金門最前線的廈門，新建許多美輪美奐的摩天大樓，最危險的廈門卻是台商高度聚集之處。大陸敢在最危險的地方，建設最現代化的大樓，就表明大陸願意與台灣和平共處，台灣人以大量投資回報，和平的意願怎麼在《經濟學人》眼中成為「投降主義」呢？

《經濟學人》不懂兩岸人心，又帶著偏見的眼光看兩岸，才會出現「儘管西方官員正為了台灣可能與中國苦戰而做準備，台灣人對於自我身分認同、與中國是何關係，以及是否該與中國打仗，卻還無共識」、「台灣人的前途取決於如何回答這些問題」等怪異論述。

回答《經濟學人》的疑惑其實很簡單，台灣內部確實存在意見的分歧，確實有一半的人想與大陸維持和平發展關係，另一半的人想當家作主、遠離大陸，雙方相互牽制，但4年一次的大選，讓兩個主要政黨都不至於過度冒進。如果台灣人都支持台獨，都願意與大陸一戰，兩岸早就像俄烏一樣打得昏天暗地了，台灣人民沒有選擇這條路。

台灣人的綏靖思維不是投降主義，而是容忍與妥協的民主美德。英國民主最講求容忍與妥協，怎麼到台灣就變成失敗主義與分裂內部的言論呢？《經濟學人》應該擦亮眼睛，認真理解台灣人為何對大陸軍演無感；為何兩岸不會發生「今日烏克蘭、明日台灣」的悲慘情節。

台灣人民深知自我約束、容忍與妥協的藝術，《經濟學人》沒有資格評論台灣。