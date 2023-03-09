今年3月8日，俄羅斯總統普丁向傑出婦女頒獎時表示，俄羅斯正面臨國家安全與主權的直接威脅，準備好保衛自己的未來。在克里米亞與俄國邊境布良斯克遭到攻擊，以及俄烏軍事衝突1年的背景下，俄羅斯掌握了與北約未來戰爭的實踐場景。此外，俄國武器現代化進程，使得去年軍工複合體產量增長40%，反映了俄羅斯因應未來新冷戰的本國經濟型態特徵。

美國仍處於烏克蘭終局戰略的爭論，敵對政策推高俄中關係，俄烏戰爭傷亡仍在攀升，而西方的經濟正在下滑。中國已經是全世界絕大多數國家的貿易夥伴，正在以兩倍於美國的經濟增長速度前進，美國掌握技術優勢的時間不會太長。陣地戰是目前減少戰事範圍與傷亡擴大的作法，時間則考驗各方人民的忍耐極限。

俄羅斯3年內計畫量產商業無人機8千架，並且核威懾還在升高。3月1日，俄羅斯已經正式照會美國暫停執行第三階段《新削減戰略武器條約》，俄羅斯戰略導彈部隊上將法茲列季諾夫向美國發出強烈訊號：美國導彈防禦系統無法排除俄羅斯的報復性核打擊。

3月8日，聯合國秘書長古特瑞斯訪問基輔，談判延長糧食協議，提供緩解俄烏衝突的再次機會。烏克蘭在俄羅斯邊境集結軍隊，試圖以奪回克里米亞作為生存的唯一出路，然而這會催生俄羅斯奪取敖德薩的時間表。

3月2日，俄羅斯外交部長拉夫羅夫在G20峰會，批評西方埋葬聯合國倡議的糧食協議。由於3月18日協議即將到期，俄羅斯將根據烏克蘭與摩爾多瓦合謀攻擊德涅斯特河沿岸的升級程度，以及確保俄羅斯維和部隊與該地區人民的安全為由，來決定是否封鎖黑海，這直接衝擊歐洲糧食來源，西方經濟制裁決定了俄羅斯銷售方向的轉變。莫斯科日前建成了全世界最大的地鐵圓環站，普丁要向習近平展示成果，顯示了中國可以是基輔和莫斯科重建社會的最大資金和技術來源。

德涅斯特河沿岸的主權歸屬與克里米亞局勢升級，反映未來俄方打通赫爾松、尼古拉耶夫到敖德薩，以建立克里米亞通往德涅斯特河沿岸陸地通道的必要性。科巴斯納存有蘇聯時期留下的歐洲最大彈藥庫，而目前俄國無法及時馳援，動用戰術核武是最後選擇。

北約與俄羅斯之間缺乏戰略緩衝地帶，雙方強化部署防空導彈系統將使歐洲陷入脆弱的和平。反思美國以兩顆原子彈回應日本偷襲珍珠港，但以談判結束古巴導彈危機，開啟美蘇建立長和平的軍控機制。但現在以衝突手段長期鬥爭，美國反俄策略是以訓練烏克蘭軍隊為主，避免北約捲入與俄羅斯直接軍事衝突而導致世界大戰。

美國在烏克蘭發動兩次顏色革命，以國安局反腐倡議，透過建立基輔反腐局以派任美國官員，架空烏克蘭總統，並且控制烏克蘭的菁英安排，這在烏克蘭權力結構本身就遭遇很大的反彈。美國援烏經費是希望有效用在打擊俄羅斯的軍事設施上，避免武器因為貪汙落入第三方手中；而基輔卻是更願意將一半款項用在國家預算編列上。美國眾院軍委主席羅傑斯日前表示，國會撥款超過1千億美元投入這場戰爭，並且政府分配了750億美元。美國負責國防政策的國防部次長卡爾承認：看不到俄烏戰爭的終局，美國在烏克蘭當前優先要務是反腐。

北京與華府之間應有怎樣的關係，持續對抗升級，或是重新回到協調合作的軌道上?中國提出了《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》文件方案，並不存在中國提供致命性武器給俄羅斯的問題。美國須抉擇是否要建立兩場新冷戰，進行反中俄多極體系的鬥爭。

（作者為元智大學助理教授）