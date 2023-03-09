民進黨政府強行推動修正《全民防衛動員準備法》，引發廣泛爭議，尤以未成年人在動員之列，加上教育部一度要求學校對16歲以上學生進行「動員造冊」，而引發孩子上戰場、學生上戰場的疑慮。說穿了，聯合國憲章裡明白定義，18歲以下就是「未成年人」。可是全動法竟要動員未成年小孩？還理直氣壯的說沒把小孩送上戰場！孩子的生命安全是國家最重要資產，也是國家命脈之所繫。他們的生命對綠色政權而言就這麼沒有價值嗎？

真虧政府還硬扯軍需事業不算「戰場」。試問，一旦開戰，戰場只有「前線」嗎？軍需工廠在戰時不都是被攻擊鎖定的主要目標嗎？把小孩當成娃娃兵，擺在最危險的地方，不就是拿我們的下一代當炮灰嗎？

每一個國家，都把下一個世代當寶。就算要上戰場，也是成人上；再怎麼危急也都要確保孩子們和下一代的安全。現在連大人、年輕族群的軍事訓練都明顯不到位，更何況根本沒受過訓練的孩子們？甚至之前政府要求各縣市對16歲以上青年學生進行動員造冊，還要依專長「任務編組」，目的不就昭然若揭嗎？綠色官員們就這麼不能體會父母的心情？就這麼不在乎我們的下一代嗎？

事實上，包山包海的全動法裡面就偷偷夾帶了三個引爆點，除了青年動員、學生上戰場之外，更想方設法地「箝制言論自由」，還橫空拋出金融外匯管制。究其根本，就是政府權力大幅擴張的「類戒嚴法」！只是爭議這麼大的惡法，民進黨政府竟然在幾天之內，從閣揆要國防部撤回公告再研議，變成繼續走立法程序。其立場反覆且不知所云，更全然無視民意，硬要把惡法推到底，到底是何居心？

更別提其中有關「金融外匯」的規定，連央行總裁都未被諮詢。試問，參與草擬的官員們，不知道此舉對台灣經濟的衝擊嗎？也不知道台灣早期實施外匯管制期間，對外資來台投資的阻礙嗎？不知道這些外行的規定，勢將加速外國撤資或阻礙外資來台嗎？請問國防部諮詢那些專家了？官員知道問題的嚴重性嗎？

更糟糕的是，「數位中介服務法」恐將透過全動法「借屍還魂」，把先前引爆民怨的諸多爭議措施藏在裡面偷渡。居然還明目張膽的規定，在動員準備階段，政府就可以要求主管機關「對出版事業、廣播電視事業、網際網路平台與應用服務提供者及新聞從業人員，實施調查、統計、 編組及規劃」，要求新聞機構配合辦理並提供相關動員能量資料。正如同警總復辟般，為黨政軍控制媒體、輿論與網路平台鋪路。

簡言之，全動法表面上是抗中保台，實際上卻是監控思想與新聞言論。還以社維法為師，假消息甚至可處三年以下有期徒刑、拘役或新台幣一百萬元以下罰金。這不就是想透過重罰讓人民閉嘴？企圖營造寒蟬效應？

先別提全動法的修法是否適得其反，而有加速走向戰爭的可能；問題是我們真的要放任傲慢的民進黨，把我們幾十年來好不容易爭取來的民主自由，就這樣全部催毀嗎？再次提醒民進黨政府，人民要的是和平。民進黨政府應懸崖勒馬，別讓這種製造恐慌的爭議法案強渡關山吧！

（作者為立法委員、律師）

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