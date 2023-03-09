中國大陸兩會期間，抗美反獨聲浪高漲，尤其對美國可能操作「台灣牌」敲打北京，解放軍發言人多次警告將「以行動說話」。國防部長邱國正則坦誠今年共軍對台威脅更為嚴重，對台動武態勢比以前強烈。美台提升合作與接觸層級固然是台灣人民所樂見，但如果只是美台兩方執政黨為政黨選舉利益考量，只在形式上激怒中共以對內部增強支持度，卻讓台海爆發不可控的危機，絕對不是台灣民眾所樂見。俄烏戰事1年下來，烏克蘭生民塗炭、國土焦黑，台灣不是、也絕不應該是亞洲版的烏克蘭。

去年8月，時任美國眾議院議長裴洛西訪台，解放軍對台實施空前的類封鎖大規模軍演。我國防部估算去年共軍至少派出1732架次軍機擾台，約為2021年的兩倍。邱國正坦言今年以來對岸在台海周邊機艦每天保留10架次左右，一旦有議題對方會加倍；去年貼著24浬鄰接區，但今年恐會突入24浬接近到12浬，「若有航空實體進入我12浬領空領海，我們就要射擊」。如果因美台高層互訪操作失當，變成聯手拱火，台海就有可能開打。

據報導，蔡英文將在4月出訪兩友邦貝里斯和瓜地馬拉時過境美國，計畫在加州雷根總統圖書館發表演說，並與眾議院議長麥卡錫會面；甚至不排除到母校康乃爾大學發表演講，或與美國副總統賀錦麗會晤，現身國會等。但以當前情勢，蔡英文即將卸任，實在沒有理由也不應該因過度操作美國過境活動，而讓台海爆發衝突。

此次大陸兩會報告涉台論述仍是「一國兩制、和平統一」的政策基調，依然視「九二共識」為兩岸和平的定海神針，但兩岸維持和平現況的可能空間不斷被擠壓，尤其美國國會競相通過反中挺台法案，雖然形式大於實質，但正如邱國正示警的：大陸一直在等待「師出有名」的理由。

之前國防部提出延長役期為1年，日前又丟出《全民防衛動員準備法》修正草案，要求16歲以上學生列冊參與動員計畫，戰時必須支援軍需生產，引發輿論譁然。這令人回想起1943年10月瀕臨敗戰的日本，日軍參謀本部不惜採取「學徒出陣」，徵調20歲以上文科大學生到前線參戰，首批77所大學2.5萬人出戰時，總理大臣東條英機親自誓師，終致數萬學生魂喪戰場。1944年3月，東條再頒布《決戰學生動員實施綱要》，強制要求中學以上學生不分男女皆需備戰，必須去工廠或農村參加生產勞動。但當時美軍重點轟炸的就是日本軍需工廠，導致大量青年學生傷亡。

如今難道蔡政府也想複製日本軍國時期的瘋狂行徑，推台灣青年當炮灰？當美國努力推動美日台聯合作戰體系時，《日本經濟新聞》卻發表系列文章，指9成台灣退役軍官到大陸出賣情報，引爆國人抗議。但該系列真正的用意是要提醒日本國內：「不要淌台灣的渾水，台灣自己都搞不定，我們何必要捲進去？」

俄烏戰爭已超過1年，烏克蘭超過15.7萬人陣亡，還有800萬人流亡他國。烏克蘭的領土約為台灣的20倍，美國與北約可以經由烏克蘭和波蘭邊界以傭兵和軍火援助烏克蘭，而且烏國是聯合國成員，可以在國際機構抗擊俄羅斯；但台灣是孤島，易遭海空封鎖、沒有腹地、採購的軍品多數遲延，加上沒有外援，始戰就是終戰，不可能打巷戰、游擊戰。最重要的是，兩岸目前完全沒有必要攤牌。

兩岸和平是硬道理，台灣人民要大聲宣示：台灣絕對不是烏克蘭。

（作者為資深媒體人）