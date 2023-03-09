（觀察者網）

大陸改革開放以來的第九輪大規模國務院機構改革方案，目前正在接受全國人代會的審議。在所涉及的13項內容中，最受矚目的當屬第一項，重新組建科學技術部（下文簡稱「科技部」）。顯然，把科技擺在最核心的位置，體現出中國大陸對科技創新的高度重視。當前，大陸也確實需要加速整合科技資源，更好地提升科技創新能力。

據官方消息，科技部重組工作將從3個方面展開。一是進一步理順科技領導和管理體制，二是劃轉科技部具體管理職責，三是調整科技部的中央財政科技計畫（專項、基金等）協調管理、科研項目資金協調評估等職責。

這是大陸科技部在近5年間的第二輪重組。2018年，科技部已經進行過一輪重組。相較之下，本輪改革力度、廣度和深度均更加明顯。

將科技領域作為機構改革的一大重點，早在去年中共二十大時就已有「劇透」。中共二十大報告強調，高質量發展是全面建設社會主義現代化國家的首要任務。報告指出，加快實施創新驅動發展戰略，加快實施高水平科技自立自強。

因此，不少觀察人士都認為，此輪重組工作的重點其實是組建中央科技委員會，旨在加強中央對科技工作的集中統一領導，強化國家戰略科技力量。中央科技委員會辦事機構職責由重組後的科技部整體承擔。

近年來，中國大陸在戰略層面不斷強調科技自主。今年兩會，習近平在第一次參加代表團審議即直言國際競爭激烈，強調「科技自立自強」；在參加政協民建、工商聯界聯組會時，又罕見地公開點名批評美國，指出「以美國為首的西方國家對我實施了全方位的遏制、圍堵、打壓，給我國發展帶來前所未有的嚴峻挑戰。」

從晶片斷供到封禁TikTok，美中之間的科技戰已近乎白熱化。為此，中國大陸在推進「科技自立自強」方面做了很大的努力，其中一個關鍵的努力就是在此輪重組中動了科技部的「錢袋子」。以往，科技部長期管理著多個專項科技計畫。作為政策制定部門，一直以來，科技部參與科研經費的分配和使用。習近平曾在一次科學家座談會上表示，「要加快科技管理職能轉變，把更多精力從分錢、分物、定項目轉到定戰略、定方針、定政策和創造環境、搞好服務上來。」

從整體戰略上來看，科技部重組實質是一種提升，是為了適應全球科技革命的新形勢，解決一些國民經濟中的重大問題、「卡脖子」的問題。因此科技部還要繼續管理國家科技重大專項，這些專項體現著國家意志。同時，此輪重組也是一種回歸。把行業科技的工作放回到相應行業部門後，科技部將不再參與具體行業科技項目中，而是聚焦於科技基礎研究和國家重大專項上。具體的行業科技項目管理工作容易分散科技部制定宏觀戰略和政策的注意力，這是科技體制改革需要解決的關鍵問題之一。

復旦大學中國研究院理事會理事及咨詢委員會主任李世默日前表示，現在中國大陸在科技領域受到的外部制約非常大，缺的自主核心科技能力太多了，從核心IP（知識產權）到零部件，在任何一個突破口實現自主科技創新，就可能為整個產業打開嶄新的局面。這也正是今後10年、20年創業、投資的巨大發展空間和機會，也是未來經濟發展的巨大動力。（作者為大陸資深時政評論員）

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