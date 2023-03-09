昨天綠委張宏陸配合陳吉仲在國會殿堂唱起了雙簧，拋出了一個荒誕的理論：「雞蛋買不到改買鴨蛋」，綠營人人搶當晉惠帝，真是怪哉！台灣每天用蛋量高達2880萬顆，如果以日前進口500萬顆澳洲蛋就必須賠上3000萬的損失，那付出的代價恐是破億的天價，另者，先不論雞蛋、鴨蛋的烹調用法，每台斤鴨蛋原本就比雞蛋貴上5元，兩種方式都是逼民眾必須付出更高額的成本來支應這個民生必需品，蔡政府除了只會拿公帑息事寧人，還會什麼？

民間缺蛋，現況壓力最大的國軍部隊更不由分說，日前外島馬祖運補延宕，肇致官兵伙食出問題，陳吉仲想當國防部長邱國正的後援投手，卻成了豬隊友，夸言：「要請國軍喝豆漿、吃豆製品，反正都是蛋白質來源。」植物性蛋白質與動物性蛋白質是截然不同的兩個身體所需物質，最大差別是前者屬於「不完全蛋白質」，人體所需的20種胺基酸中，植物性蛋白質中只含有11種，遠遠不及於動物性蛋白質，戍守前線官兵弟兄，營養不良怎麼會有強健體魄來保家衛國？

以前台灣不管什麼農漁蔬果產量過剩就往部隊送，強迫三軍幫忙吃，如今沒肉缺蛋，只吃白飯配豆乾，以後會不會連槍都舉不起來？寶島台灣可以因為民生五需的首要「食」，灰頭土臉這麼久，還需要敵人嗎？陳吉仲身為小英男孩也算是「學而優則仕」的樣版，卻變成「士大夫無恥是為國恥」的負面教材，其承諾3月底前可以解決蛋荒，只剩20來天，知所進退，還請務必兌現！

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