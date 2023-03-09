民進黨主席賴清德近日主導通過民進黨版的「大局條款」，不建議黨籍現任議員轉戰2024立委選舉，理由是要對選民負責。弔詭的是，身為副總統的他，若是整天忙著選舉、無心政務，這與落跑有何差異？因此，為了展現顧大局的氣魄，就請賴清德先以身作則，循著自己立下的標準，承諾棄選2024大選，不再腳踏兩條船，否則就是只許州官放火、不許百姓點燈。

這段時間以來，國、民兩黨接連冒出「大局條款」。相較於國民黨主席朱立倫的出發點，僅是為了確保現任立委的優先參選權，賴清德的城府顯然是埋得更深。

對賴而言，隨著黨內接班態勢趨向定於一尊，此刻心心念念的，就是盡可能地替自己創造能一舉成擒的環境及條件。在此戰略目標下，他提出的大局條款，表面上是要避免甫當選議員的人立即投入立委選舉，影響社會觀感；實則是把炮口對準新北市長侯友宜，等著對方一宣布參選2024就有立場把他扣上「落跑」的大帽子，彰顯「我跟國民黨不一樣」。

換言之，性質上同樣都是大局條款，國民黨的出發點是偏重對內的保障現任者，民進黨則是「項莊舞劍，意在沛公」，藉由擺陣累積相罵本，對外攻擊潛在政敵。

從選舉角度來看，賴清德的算盤撥到這裡，看似合情合理，但矛盾的是，他個人的政治路卻也是充斥著吃碗內、看碗外的紀錄。

2008年，賴清德當選第七屆立法委員，但到了2010年任期剛過半，就落跑競選台南市長；接著在2014年，他順利連任大台南市長，不到3年後再度忘掉承諾，北上當起行政院長。2020年，他與蔡英文搭檔當選正副總統，同樣不到3年，今天的他又開始把目光擺到碗外的世界，忙著競選總統。

或許賴清德會說，他的副總統任期是到明年520，他將會做好做滿，與下屆總統任期既無重疊也不衝突。問題是，自從去年底九合一選舉結束後，賴清德早已將多數心力轉往2024大選的備戰，無論是競選黨主席，亦或三天兩頭親赴南投輔選立委，真正從事與副總統職務相關的工作剩下多少，相信他本人心知肚明。

未來一整年，他真正會待在總統府的時間有多少？又將虛耗多少人民給「副總統」的薪餉？請問，這有符合選民當初的託付與期待嗎？以他對黨內同志設下大局條款的標準來看，其坐領乾薪的程度如果還不算落跑，什麼才叫落跑？

身為落跑的既得利益者，如今卻煞有其事地說「不建議」現任議員參與立委選舉，這是名不正、言不順，令人大感錯亂。或許選民總是健忘的，但賴清德終究難以迴避昨是今非的問題。因此，如果他口中的大局條款是玩真的，就有責任身先士卒，以一貫的標準來看看自己能否做得到，千萬別嚴以律人、寬以待己，否則還來不及「鎖侯」，恐怕就先被黨內的茶壺風暴「鎖喉」了。

（作者為資深媒體人）