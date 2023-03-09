前監察院長王建煊在接受媒體專訪時，出人意料地宣布將以無黨籍身分參加2024年總統大選，瞬間引爆政壇與網路熱議。讚嘆者有之、謾罵者有之、竊笑者有之、嘲諷者有之，更多的是困惑者的揣度不安。就在民進黨有望被下架的此刻，王建煊的參選即使沒有給予藍營天崩地裂的毀滅感，對於逐鹿大位的各路人馬卻也是足堪衝擊選情的震撼彈。

王建煊為什麼參選？為名？為利？對於一個盛年清廉從政、剛正不阿，老年散盡家財、服務弱勢的人格者而言，多一個總統的頭銜，若非是累贅，也不過是多餘。王建煊自己的理由是「台灣快完蛋了」，他跳進總統大選的「火坑」裡，其實是避免台灣在戰爭的「火坑」裡生靈塗炭。

許多人對王建煊「和平統一」的避戰解方嗤之以鼻，綠委打臉說違反「主流」民意，新北市長侯友宜答非所問地講「中華民國是我們的國家」，趙少康刻意模糊地表示「相信他有政策救台灣」，曹興誠則大動肝火的回嗆「要統一就回中國，憑什麼拉別人」。

問題是，面對台灣兵凶戰危的險峻時刻，哪一個志在大位的候選人提出了具體可行的良法美策？「務實的台獨工作者」賴清德以《台灣前途決議文》就可以避戰？高唱「兩岸一家親」的柯文哲主張「強國等距」就能改變美中對撞下台灣成為首戰之地的命運？不斷跳針又謎樣的侯友宜除了依樣畫葫蘆地喊「兩岸和平」外，真不知道他葫蘆裡藏著什麼靈丹妙藥來解救台灣同胞？

高齡85歲的王建煊欲藉參選總統的機會，提出「和平統一」的主張並明確說出「統一時間表」，難道他真的只為「統一」而提「統一」，而不是因燃眉之急必須以蒼生為念，才不顧甘犯眾怒說出避戰的唯一解方？說出真相需要勇氣，得具備「雖千萬人吾往矣」的膽識與豪情。誠如邱吉爾所言：「勇氣是人類首要的品質，因為它保證了所有其他的品質。」沒有勇氣，也就沒有道德的高度；沒有道德的高度，也就沒有造福人群的遠見與行動。

1個小時的專訪，語氣堅定的參選聲明，卻招致排山倒海的非議與分裂泛藍的罪名，撇開若干網民的反統意識與年齡歧視不談外，所有的批評幾乎聚焦在分裂泛藍的選票上。問題是，泛藍的選票還剩多少？姑且不計中間選民增加多少，揮舞著黃、橘、白旗幟的政黨都還能列入泛藍陣營嗎？

儘管王建煊曾是新黨的創黨大老，但他也強調與新黨的若干理念已有所區隔。此次他以無黨籍的身分參選，就是跳脫藍綠白的糾葛，期待未來自己成為以全民利益福祉為念，而不受政黨意識形態綁架的無私總統。因此王建煊參選總統其實也是在進行一場壯烈的「無色革命」，宛若一道清澈透明的光芒，它不需依戀任何顏色來增添它的美麗，卻能在雨過天晴之際幻化為炫麗的七色彩虹。

至於王建煊選得上或選不上？這或許不是他最關心的，套句邱吉爾的話說：「成功並非終點，失敗絕非末日，堅持的勇氣才是關鍵所在。」橫眉冷對千夫指，俯首甘為孺子牛的王建煊，應該會一直勇往直前吧！

（作者為佛光大學 公共事務學系、未來與樂活產業學系合聘教授、台灣對外關係研究暨發展協會理事長）