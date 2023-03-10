想來大陸做律師的台青朋友，不妨聽聽他的故事。

來自寶島台灣的吳攸目前在貴州一家律師事務所工作。「工作不算忙，主要負責案源開發並擔任法律顧問提供台灣地區的法律咨詢服務。」吳攸說，在貴州，自己是第一個拿到大陸律師執業證的台灣人。

2017年，吳攸從台灣一所高校教育學專業畢業，抱著去外面「看一看、闖一闖」的念頭，同年經朋友介紹從台灣來到貴州遵義從事醬酒銷售。

多年來，大陸穩居台灣地區最大出口市場、最大貿易順差來源地、台商島外投資第一大目的地。因看好大陸的法律服務市場，2020年3月吳攸開始備考大陸司法考試，為「跨界」做準備。

「司法考試的重點科目是民法和刑法，所以先花精力在那上面，考試重點看了三遍以上，其餘的科目至少看了兩遍。」吳攸說，除了看書還配合視頻和考試類的APP進行學習，每天利用零碎時間進行重點刷題，答錯題或者有法律原理不明白的會再去翻書加深印象。

一邊工作一邊複習的吳攸，還會花大量時間去翻閱社會輿論熱點事件，並利用所學知識從法律角度去進行分析。經過半年準備，吳攸順利通過了2020年的司法考試。

數據顯示，自2008年大陸司法考試開放台灣同胞報考以來，迄今已有數千人次報名考試，數百人被授予法律職業資格。「通過考試後還需要實習滿一年，才能成為一名執業律師。」吳攸說，這一年的艱辛不亞於準備司法考試的過程，但很享受新工作帶來的挑戰和變化。

實習期間，吳攸才發現法學專業理論與實務存在很大差距，最難的工作就是如何將法律條文結合案件事實用老百姓聽得懂的「大白話」講清楚，這除了需要具備專業知識外，還需要有強大的溝通及表達能力。此外，律師除專業知識外，還需要去熟悉案件涉及的行業內容，才能更好地為客戶服務。

2022年9月1日，吳攸正式拿到大陸律師執業證，「拿到執業證以後自己就想大展身手，因為這份證件也肩負了一定的社會責任。」

吳攸告訴記者，律師在執業的前5年都會比較困難，所以自己的感悟就是既要沉得住氣做好本職工作，更要在機會來的時候抓得住，證明自己的能力。

近年來，大陸進一步放寬台灣律師執業限制。雖然吳攸進入律師行業不久，但他對於兩岸法律事業，有著自己的看法，「大陸涉台法律業務雖然目前還處於發展期，相信未來的前景會越來越好，自己將學以致用積極投身大陸法治建設。」

「不少台灣年輕人畢業後會選擇出去工作，比如去澳大利亞。」吳攸覺得，台灣年輕人其實沒必要「捨近求遠」，地緣相近、語言相同的大陸更合適。

登「陸」6年來，貴州遵義對吳攸來說，就像第二故鄉，自2022年來貴陽工作後，他經常週末乘坐高鐵往返於貴陽和遵義之間，與好朋友相聚。

談及未來發展，吳攸希望能在貴州定居，並在大陸開一家屬於自己的律所，為更多來大陸工作的台灣居民提供法律援助。（周燕玲、蒙怡彤）

（本文來源：中新網）