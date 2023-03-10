大陸商務部長王文濤在兩會期間特別對台商釋出善意，強調在陸台商可借力面向區域全面經濟夥伴協定（RCEP）國家拓展市場，由此也可看出大陸近年推動區域經濟整合的成效已現。而以外貿為根本經濟動能的台灣，在兩岸經貿仍高度連動的前提下，除應持續關注大陸擴內需政策的變化，更應掌握其推動區域經濟整合的策略、路徑與影響，並務實地提出對策，不應輕忽而誤判。

當局日前公布去（2022）年實際使用外資（FDI）狀況，增幅雖較2021年稍有回落，但仍保持世界前列。值得注意的是，儘管美國以供應鏈安全為由，不斷鼓吹製造業移出大陸，以及清零政策過度封控，都衝擊外資投資意願，但從數據來看，全球企業不但仍對投資大陸保持正面態度，甚至有些國家、地區還加大投資。

據大陸官方統計，去年FDI以人民幣計，突破歷史性的1.2兆，按可比口徑年增6.3％；以美元計為1,891.3億美元，增長8％；從國別看，韓國對大陸投資年增64.2％、德國增長52.6％、英國增長33.1％，日本增長26.6％；從區域看，歐盟對大陸投資增長92.2％、「一帶一路」沿線國家增長17.2％、東協增長8.2％。

上述這些數字，象徵的不只是外資持續投資大陸的信心，更凸顯了全球經貿版圖重組的真相與趨勢：由於大陸生產要素成本的不斷上升，使得許多以組裝為主、勞力密集度高、技術門檻低的外企，不再以大陸為生產基地，逐步轉移到其他地區。但與此同時，由於大陸「擴內需」戰略的提出，以及透過自由貿易協定（FTA）所建構的區域經濟整合，擴大了以大陸為中心的市場版圖，因此提升了外資的投資意願。也就是說，近年來的確有一波外資撤離潮，但同時也有一批具技術含量，亦或從事生產性服務業的外資增加大陸投資。

事實上，在「高質量發展」戰略下，大陸希望能由改革開放以來，以低階製造、低附加價值代工為主的「世界工廠」，走向全球高附加價值產品的最終生產與消費地的「世界市場」。換言之，外資之所以持續投資大陸，最主要是基於大陸不斷強化的內需市場，以及不斷擴大的區域經濟整合加乘下的市場想像。

大陸自2000年加入世貿組織（WTO）後，開始推動與他國簽訂FTA，藉此加強區域經濟整合，以及更融入經濟全球化體系；2007年十七大，將自由貿易區建設上升為國家戰略；2013年十八屆三中全會，進一步提出要以周邊為基礎，加快實施自由貿易區戰略，形成面向全球的高標準自由貿易區網絡。基於此，大陸迄今已與26個國家和地區簽署了共19個FTA；並積極推進和海合會（GCC）、日本、韓國、斯里蘭卡、以色列、挪威、摩爾多瓦、巴拿馬、巴基斯坦等組織或國家的自貿協定談判；同時，研究如何與哥倫比亞、斐濟、尼泊爾、巴布亞紐幾內亞等多國簽訂FTA。再加上2021年9月、11月分別申請加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）及「數位經濟夥伴關係協定」（DEPA），大陸以FTA為槓桿的區域經濟整合，正加速推進。

大陸當局一再強調，透過自由貿易區戰略，可成為國際經貿規則的參與者，甚至成為國際貿易規則的制定者。因此，台灣必須了解大陸的自由貿易區戰略目標，及其戰術策略。

戰略層面，大陸的區域經濟整合主要有兩大進程：短期目標，加快進行中的自由貿易區談判，逐步提升已有自由貿易區的自由化水準，並推動與周邊大部分國家和地區建立自由貿易區；中長期目標，則是促使大部分對外貿易、雙向投資實現自由化和便利化。戰術層面，則是強調所謂的「三步走」策略：第一步，加快構建周邊自由貿易區，力爭與所有毗鄰國家和地區建立自由貿易區；第二步，積極和「一帶一路」沿線國家商建自由貿易區，形成「一帶一路」大市場；第三步，爭取同大部分新興經濟體、發展中大國、主要區域經濟集團和部分發達國家建立自由貿易區，構建金磚國家大市場、新興經濟體大市場和發展中國家大市場等。

從此來看，可了解大陸的區域經濟整合路徑，將優先部署在亞太地區。因此，大陸必將在RCEP的基礎上，進一步提高貨貿、服貿和市場的開放，拉升區域經濟整合的效益；並進一步促成中日韓FTA；甚至推動APEC升級版的亞太自由貿易區（FTAAP）。

雖然大陸仍將面臨美國的掣肘、各國經濟利益的矛盾，以及高標準FTA下的制度規章與產業結構調整等諸多挑戰；但隨著大陸藉由區域經濟整合逐步擴大亞太乃至國際影響力，如何迴避風險、創造機遇，必將是台灣的重大考驗。