不可否認，反對勢力在2024能有機會打敗民進黨而取得中央執政權的迄今還是侯友宜，未來幾個月會不會出現變化，無法預言。但目前關鍵點當然在侯身上，也就是侯的表現如何。

當被質疑「兩岸及國際論述表態不足」時，侯友宜的答覆是，「不要忘了新北市是全國最大的城市，不管城市外交及重大兩岸議題，新北都有其角色跟定位。」

坦白說，這是非常爛的答覆。把新北吹大到替代台灣，好比是把遊樂場中的電動車比做了賽車場上的跑車，既是錯誤的誇大替代或類比，也有換了換了超級大頭症的嫌疑，恰恰證實了自己沒有論述或論述能力不足的事實！侯自己與身邊的幕僚要有警覺了！

就算「新北都有其角色跟定位」，也沒聽他系統性地說過啊！注意！「系統」很重要，不是今天這樣說不能成為強國旗子，過幾天又高舉作為強國棋子路數的中華民國台灣。

此外，要選總統不是只有兩岸關係要論述，還有其他方方面面都很重要，侯友宜沒說過啊！

說他沒論述的聲音越來越多，連黨內知名人士都有這麼說的，侯應該要謙虛面對，不宜再顧左右而言他地狡辯，這樣會引起反感，要小心注意！

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※