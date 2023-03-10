美國眾議院議長麥卡錫與蔡英文總統的「Appointment」，又有新發展。除了「台北見」改為「加州會」以外，據說，蔡英文還將在過境紐約時發表演講，接受美國智庫的頒贈的全球領袖獎。與此同時，一項支持烏克蘭的麥卡錫，卻斷然拒絕了烏克蘭總統澤倫斯基的邀訪，並且耐人尋味的回覆媒體：我不會為任何事情開出「空白支票」。

麥卡錫不打算開張空頭支票給烏克蘭，所以拒訪烏克蘭，但他應允和蔡英文「加州會」，也不排除未來訪問台北，是否意味著他已經開出一張可以兌現的支票給台灣？或者，他已經欣然接到台灣一張即期兌現的支票？無論如何，我們要問的是麥蔡加州會，真有利於吾國乎？跛鴨蔡英文借詞訪問瓜地馬拉和貝里斯，過境美國，真是外交突破嗎？外交突破的代價幾何?由台灣全體納稅人支付的代價，獲利者又是誰？為誰辛苦為誰忙，蔡英文此行難道只為務實的台獨工作者賴清德說項？還是冒著兩岸緊張情勢升高的風險，赴美上繳成績單？

國際情勢再怎麼變化，孟子見梁惠王開宗明義那句話依然經典：「叟，不遠千里而來，必有利於吾國乎？」換作現代民主政治，「吾國」兩字應該改為「吾黨」，甚至直接去掉「國」字。美台雙方心知肚明麥卡錫來訪會增加兩岸兵凶戰危的風險，「進口轉出口」，就能控管風險？風險控管，不代表不需要付出代價，有些時候，為控管風險，付出的代價甚至更高。

這廂，陸委會宣布恢復開放兩岸10個航點，清明節前恢復「小三通」中轉；那廂，麥卡錫還等著蔡英文帶著支票來訪，這樣的風險控管，還真耐人尋味!莫非，蔡英文此行將透過華府安排與陸方特使密會，為兩岸和平，吹送暖風？但願如此！

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