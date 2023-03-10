英國《經濟學人》發表專文，批評台灣未對大陸的軍事威脅做好應戰的準備。台灣人3月已進入經典賽的追逐熱，誰還管打不打仗。

重點是，兩岸會不會打仗，英媒看不懂，所以俄烏打了一年多，你們一年前說，台灣是全世界最危險的地方，結果是俄烏最危險。英媒連這個國際情勢的轉換與險惡都看不懂，現在又來挑動兩岸軍事，只能說，搞經濟專長的媒體，就搞經濟方面的專業就好，兩岸的軍事與安全，不勞費心。

其實兩岸會不會打仗，重點不在會不會打，而在為什麼打？像蔡總統如果專程到美國演講、訪問，這種觸及到國與國層級的事，老共就可能打，否則如何對內外善了。蔡總統不久後將過境美國，與麥卡錫會晤，就避開了紅線，老共即使不高興，但不到動手的程度。

《經濟學人》批評台灣未對大陸做好應戰的準備，這種說法表面好像關心台灣安全，其實不無挑弄兩岸軍事相向之惡。我們認為，國際間應該關心兩岸和而不是鬥，因為，和不會有戰的氛圍與危險；鬥會將小事擴大，然後收不了手，不戰都解決不了怨懟與心憤，烏克蘭與俄羅斯，就是為了烏國一直爭取入列北約而鬥，鬥而不停的氛圍與僵局，從局部到全面，加上北約推波助瀾，俄就開打烏。

一年了，停戰的態勢，沒有氛圍，也沒有態度，看不見停損點在何處？流離失所的俄烏人民，最痛恨的是，為何沒有一個正義的力量來勸阻這場戰爭，讓戰爭停止，回到正常無懼的生活。

《經濟學人》的批評，就是貓哭耗子假慈悲，提醒台灣備戰是假的，撥弄兩岸開戰才是真的。台灣人現在正在瘋棒球經典賽，我們喜歡「棒戰」，不要打仗，懂了嗎？

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