歷史不斷記錄人類的愚蠢，但我們總不願清醒過來。

仇恨乃萬惡之首。一人以仇恨為心，性必乖孽孤僻。一家以仇恨為本，族必分崩離析。一國以仇恨為治，民必對立分裂。

二二八之禍，乃亂世之悲也。民窮國弱，內鬥外侮，致惡吏欺民，暴民凌人，此亂政之必然也。冠之以白色恐怖，國族大恨，實乃下作之民粹。

而台派綠黨，言必稱和解共生，行必舉二二八而年年鞭屍之，正是無用偽善之輩。倘二二八之先人知有後輩如此，怕要破棺撫碑，淚泣無顏。污台先名，無以為甚。

今台派之台，以仇恨為本，盲信為從，侮本土之純良，辱寶島之美善，實乃台灣之首惡。如前述綠黨之二二八，無關史話，二無，二不，八缺是也。

無品、無格，此二無也。不要臉、不知恥，此二不也。缺電、缺水、缺蛋、缺藥、缺工、缺兵、缺子、缺德，此八缺也。

今國政之亂，國安之危、實始於二無、二不、八缺之綠黨二二八，其害甚於白色恐怖，不除之，禍之大矣。

以缺蛋為例，蛋者，國之大事，民之大計，故為政之道，蛋求無匱。然今綠朝英府，蛋蛋之亂，無以為治。滿堂混蛋置於內，四海蛋荒顯於外，上位者炫蛋，下焉者排蛋，實乃亂治怠政之象。

蓋蛋分三等。上等者，取之於禽，用之於民。中等者，孵化成卵，生延不息。下等者，奴顏婢膝，昏聵無能。凡一國之三等蛋吏多也，一二等之蛋食缺也，必禍在旦夕，毀於一蛋。

君不見昔有風塵三俠，今有綠丑八旦。陳公吉仲，草包戲精，丑旦一也。唐公鳳神，數位神棍，丑旦二也。薛公瑞元，口無遮攔，丑旦三也。鄭公文燦，抄襲做假，丑旦四也。陳公建仁，虛偽矯情，丑旦五也。梁公文傑，酒店流返，丑旦六也。吳公釗燮，媚外節窮，丑旦七也。王公定宇，八千含稅，丑旦八也。

吾觀今之台灣，昏君奴才，八蛋誤國，此所以蛋之不治，國之不安也！

正所謂「一蛋之不治，何以天下國家為。」一個連區區的雞蛋民生穩定供輸都做不到的政府，卻只會年年用廉價的正義消費二二八的歷史悲劇，在台灣製造仇恨，這如果不是一個混蛋草包的無能政府，難道會是一個英明有為的廉能團隊嗎？

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（作者為美國伊利諾芝加哥大學教授）