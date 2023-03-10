民眾黨主席柯文哲預計4月8日起「訪美」三週，據媒體報導，極可能因為與蔡英文的訪美時間重疊，難免有焦點轉移的「失焦」之慮，因而削弱了其效應；同時，也由於柯文哲前此對美國將台灣視為「馬前卒」的棋子，發過不平之鳴，恐怕不為美國人所喜。因此，總體來說，對柯文哲的出訪，頗帶有點「看把戲」的心態，嘲諷批評之聲多，而樂觀其成、施以鼓勵者少。

在藍、綠兩黨中人的「親美」、「媚美」的政策下，台灣的政治人物，幾乎都將能夠出訪美國，甚至只要能踩上美國的土地，就引以為傲，歸來便能驕其鄉人、累積政治資本的心態下，柯文哲的出訪，在我看來，反而才是真正具有「主體性」的外交策略，而足以別異於藍、綠兩黨所令人不恥的「朝貢」、「述職」，唯美國馬首是瞻、甘作傀儡的作風。殊不解為何台灣社會居然卻會吝於給予一些期待與掌聲。

民眾黨所標舉的「等距外交」主張，不即不離、不偏不倚，唯以台灣的實質利益為優先考量，而展現出不卑不亢、獨立自主的風範，豈非正是所有的外交都應遵行的基本原則嗎？為何一到了台灣，一切都轉成了笑柄？

長久以來，台灣的政治人物都必須先通過美國的「面試」，才能確保其在台的存在價值，而美國也藉用著開放的城市、會面官員的層級，展示其對台灣政治人物「忠誠度」的評分，台灣雖自詡為「民主」，但真正能「作主」的，卻不是本國人民，而是美國政府，這是多荒謬的「民主」？多「矮化」的國格？

民眾黨柯文哲雖是「未能免俗」地欲參選2024台灣總統大選，也必須依慣例前往美國「試水溫」，以爭取美國的認可與支持，但恐怕未必能真正通過「面試」這一關。但是，先行拋出「等距外交」的主張，雖是不會討喜，無疑卻也彰顯了台灣的「主體性」，同時，更足以讓美國明白，台灣還是有另外一種聲音的，這正是柯文哲出訪美國最重要的意義所在。

台灣人不作「應聲蟲」，更不作「叩頭蟲」，台灣的總統不是「兒總統」，不是「傀儡戲偶」，「台灣自主」、「台灣優先」，站穩這個立場，台灣才有真正的未來。

（作者為退休大學教授）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※