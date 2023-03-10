國軍最近正逢多事之秋，外有《日本經濟新聞》莫名其妙炮轟退役軍官九成賣情報、蔡總統無法掌控國軍；內有金門二膽上兵人間蒸發、馬祖缺肉斷糧沙灘求救，部隊槍機短少、槍、彈遭盜賣，還有不少軍士官性愛影片流出、性騷擾、不當男女關係頻頻上了新聞版面，我們不禁要問：軍中管理怎麼了？

外媒質疑台灣軍隊能不能保家衛國、能不能戰，或許有國際地緣政治競爭因素，偏頗的報導聽聽就好，放消息給外媒的內鬼背後插刀，才是國防部長邱國正最該提防的；但軍中管理螺絲鬆了，這就只能怪國軍領導統御的確出了問題，怨不了別人！

中共解放軍近年經歷「大軍改」陣痛期，然而強軍效果逐漸顯現，尤其海空軍威懾力量鋒芒漸露，這讓美日主導印太戰略「天下圍中」的壓力愈來愈大，美、日智庫三天兩頭釋放台海兵推誰慘勝、誰慘敗的消息；以及對於「台海終須一戰」戰略想定的時間表，從美軍前印太戰略司令戴維森的2027年，美軍空中機動司令米尼漢又往前推進到2025年，最近美軍海軍作戰部長吉爾代再進一步說是2023年，光是印太美軍三大上將極限壓力測試的喊話，國防部長邱國正光是應付蔡政府國安高層就忙得焦頭爛額，國軍延長兵役、備戰動員準備、採購軍火都已火燒眉毛，怎麼還有閒工夫理會軍中管理鬆散竟上了社會新聞的事？

國防部長邱國正、參謀總長陳寶餘任期將屆，不過面對當前共軍機艦跨越台海中線已為常態，警巡台灣後院花東海空域成家常便飯，蔡政府「重層嚇阻戰略」無異已宣告失敗，戰略破功，國軍理應有官員負責，但這又非國軍所能應對的政治問題，蔡政府既要擁護美軍、又要美國會議長、議員來台相挺，被美國綁架的蔡政府國安團隊兩手一攤……，邱國正，悶啊！

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