大陸召開「兩會」，涉台政策底定。但早在去年中共20大確定《對台總體方略》後，兩岸吹起和煦春風已指日可待，加上新一代涉台高層劍及履及，兩岸迎來「大交流」已是意料中事。相對來說，民間交流不必然開啟兩岸官方對話，在缺乏「九二共識」的前提下，官方對話仍遙不可期。

中共去年提出《對台總體方略》後，今年政府工作報告沿襲了20大方針，強調實踐兩岸交流正常化、交往常態化的必要性。2月初國民黨副主席夏立言訪陸時，「準」全國政協主席王滬寧就說，「當務之急是盡早恢復兩岸交流正常化」。對新組建的涉台高層來說，箭在弦上不得不發。

疫情3年阻斷兩岸各項正常交流，包含陸客觀光團、自由行、陸生來台都中斷，這既有防疫的考量，更多的是因政治導致冰封，加上美國「以台制華」，兩岸連「二軌」都中斷，因而出現去年8月裴洛西訪台的「台海危機」。兩岸兵凶戰危對台不利，去年九合一選舉結果證明也對民進黨不利。

這是蔡總統元旦及參與台商聯誼活動時兩度提到「推動兩岸疫後有序健康交流」的主因。民進黨檢討九合一敗選時說，兩岸論述應調整；副總統賴清德謀畫2024大選也開始找親民黨、新黨人士會晤，跟進兩岸議題，不是不再「抗中保台」，而是了解「和平」才是兩岸共同的選項。

繼恢復空運直航後，大陸各機關正檢討推動各項交流。更重要的是，民進黨有沒有思考「九二共識」的可替代論述？兩岸建立新秩序，單靠民間交流格局有限，更難建立防火牆。欠缺安全閥，台灣安全就沒保障，這才是政府的責任。