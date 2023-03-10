從副總統賴清德、外交部到網軍側翼，民進黨口徑一致撻伐「疑美論」，指責是中共的認知作戰，暗示「疑美論者」是中共的「在地協力者」，殊不知「疑美論」早已是日本主流思想。日本首相岸田文雄日前在日本參議院預算委員會表示，日本自衛隊作為「盾」、美軍作為「矛」的分工將改變，「今後不再完全依賴美國的打擊能力」，正是「疑美論」的最新表態。

日本疑美是主流思想

岸田政府認為，與其擔心美國在「日本有事」時，是否有堅定防衛日本的決心，不如起而行建立具「反擊能力」的防衛，不憑藉美軍的「瀕海作戰」據守西南群島，並推進「自主外交」擴大結盟，這是日本「疑美」的決斷，而不是為美國「抗中」作先鋒。

日本對1971年美國尼克森政府違反誠信，與中國戰略和解的教訓，始終心存芥蒂，「疑美論」早已成為自民黨的DNA，戒慎恐懼避免遭美國拋棄。生前友台立場鮮明的石原慎太郎就主張，日本不應屈服於美國，應適時對美國說「不」，日本必須謀求與亞洲鄰國共存共榮，重返亞洲。

日本「疑美論」者雖普遍支持「美日安保體制」，但認為冷戰結束後，《美日安保條約》不應再預設假想敵，而東亞未來應建構類似「歐安會議」（CSCE）的安全互信機制（CBM），經由此途徑日本始可走出冷戰時期「追隨美國」的外交牢籠。在此過程中，中日關係應可扮演平衡美日關係的槓桿，透過提升中日關係提高日本外交自主性，以中日關係做為對美外交的「王牌」，曾經是「安倍外交」的精髓。

與川普私交甚篤的安倍晉三首相深知「川普主義」對日本的不利，任內積極改善中日關係。在「唐納德與晉三使同盟更偉大」的背後，潛藏對美國的不安。在回憶錄中，安倍直言，中國是日本最重要的鄰國，不可能忽視如此巨大的存在，對中國須有長期的安全對話機制，以及積極的經濟往來。

不論日本右派對美「超克」的想像或左派對「和平主義」的堅持，使二戰結束後的日本雖為美國所宰制，卻非臣服於美國。日本的「疑美論」不等同於「日、中接近論」，日本現今仍不願與中國交惡，盡力維持競爭中有合作，「美日同盟」仍是最大公約數，而台灣的「維持現狀」亦有利於日本的海上生命線的確保，看不出有何戰略誘因，導致日本改變目前對外政策的基調。

現實主義的避險策略

相對的，在日本防衛政策的變革中，岸田內閣雖追隨強化單邊主義的美國，脫離「專守防衛」的方針，走上「集體防衛」，但這不是響應「天下圍中」，而是延續田中內閣以來的「多邊自主外交」，試圖將美日關係由「主僕關係」調整為「夥伴關係」。為此，日本對中關係雖然嚴峻，並不可將中日關係推向不可收拾的地步，否則美日同盟下，難有自主空間，此應為自民黨各派系的共識。

「疑美」不是「反美」，二戰結束後的台灣與日本皆不具「反美」的社會基礎，而是基於「本國優先」的必然。擁有《美日安保條約》為保證的日本尚且「疑美」，僅靠《台灣關係法》維繫的台美關係，在美國「戰略模糊」原則下，「疑美」是現實主義的避險策略，無關對憲法的忠誠。

美國民調機構「拉斯穆森報告」最新調查結果顯示，共軍若犯台，支持經濟制裁北京的，多於派美軍地面部隊協防台灣。無怪乎國人普遍認為日本比美國更可能派兵幫助台灣，日本駐台代表泉裕泰即以「唇亡齒寒」形容台日關係。但安倍之「台灣有事即日本有事，亦等同於美日同盟有事」的正確解讀是「台灣有事」日本介入與否端視美國的態度，這是安倍要美國在「有事」時須挺身而出的外交喊話，骨子裡是「疑美」。

俄烏戰爭應驗了安倍對美國是否出兵的懷疑，台灣須師法日本「疑美」的外交智慧，在詭譎多變的東亞國際政治中，避免在美中博弈中遭棄。