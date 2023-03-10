憲法法庭是非常重要的司法機關，那麼15名大法官均由同一位總統任命，這種所謂「總統大滿貫」，是問題嗎？如果是問題，那該如何解決？

目前的15位大法官成員中，有11位大法官乃是蔡英文總統任命，而馬英九總統時期所任命的4位大法官—黃虹霞、吳陳鐶、蔡明誠、林俊益—將在今年9月任期屆滿。看來，在蔡英文擔任總統的最後一年，憲法法庭15位大法官將全是她所任命。而且最後一年任命的4位，其任期、影響力，可能還會延續到2027年，真是「後勁十足」。但蔡總統日前核定成立大法官提名審薦小組，由賴清德擔任召集人，在野黨以及部分民間團體嚴厲批評這是政治介入，司法權一把抓。那麼在現行體制下，有可能避免或至少減緩這種「一把抓」、「大滿貫」的現象嗎？

首先要弄清楚憲法的規定。早期的大法官任期，憲法並未規定。而《司法院組織法》規定任期為9年，且可連任。但民國89年通過的《憲法增修條文第5條》改變了遊戲規則，明定從民國92年起，「司法院大法官任期8年，不分屆次，個別計算，並不得連任」。因此，會簡單算數的人就可以知道，一個總統若能連任，那麼這8年任期，應該都有機會提名「全體」任期8年的大法官！陳水扁、馬英九，乃至現在的蔡英文，在卸任總統職位前，都有機會「提名」15位大法官，這是憲法規定使然。除非總統提名的大法官被立法院否決（如2007年立法院否決了4位被提名人），無法填滿，要不然提名之後也當然就可以任命！所以，做8年總統，提名、任命15位大法官，是憲法與數學的正常結果，不怪蔡也不怪馬。

有人扯什麼任期交錯，引用舊的《司法院組織法》，說若有大法官出缺，繼任大法官只能補足原任期。還說就是馬英九時期破壞任期制度云云。憲法寫得清清楚楚，大法官「任期8年，不分屆次，個別計算」，哪有什麼補足原任期的問題？而且，大法官如果任期中辭職，新任大法官同樣是8年任期，這才更可能造成「任期交錯」，不是嗎？正是因為之前幾位大法官提前辭職，蔡總統才能在第1任任期就任命11位大法官，足足占了2/3。現在如果民進黨方面還要來說什麼「馬英九害得任期沒交錯」，恐怕是得了便宜還賣乖。

憲法把大法官的任命與其他法官區分開來，特別設計了一套「總統提名+立法院同意」的政治性任命程序，是為了要強化大法官的「政治問責性」。一方面，總統與立法院均有民意基礎，所以大法官的組成可能反映兩股政治力量加總或抵銷後的傾向；另一方面，大法官獨立審判，但對於憲法法庭的裁判，人民若是不滿，可以把帳算在總統與立法院的頭上。這可以稍微補足大法官明明在界定國家價值，影響法令政策，卻「不向民意負責」的民主赤字。可是，任命程序這麼政治化，當然也會造成「憲法政治化」的疑慮。尤其台灣民眾普遍不那麼信任司法，每任總統若做8年，「剛好」又可以通通換掉一批大法官，這更會讓憲法法庭的中立形象備受質疑。

亦即，當前的大法官任命規定，的確會影響人民對憲法的尊崇以及對司法的信任。但修憲難度極高，所以或許可以修法，將立法院同意權調高為2/3，使得大法官的任命至少有較高的「社會共識」，減少大法官人選的顏色色彩，也避免人們產生大法官有黨派傾向的誤解。然而，這恐怕要在立法院多數與總統不同黨，或是兩者同黨且立法院多數已經超過2/3的情況下，比較可能實現。

如果連修法都有困難，那最終還是要倚賴總統與大法官們的節制：總統提名時，請以大法官人選的法律素養、人格操守為第一要件，並且避免政治意識形態或個人主觀太強烈的人。而大法官們也請更在乎公眾信賴，把憲法與司法聲譽放在個人價值觀，甚或法學派別之前—即使個人對於法學、憲法有什麼樣的信念，也請更尊重先例，對於各種「改變」採取漸進、謹慎的作法。不要讓人民覺得，大法官也是「一朝天子一朝臣」。

無論是總統或大法官，都請記得，您宣誓就職時的誓詞，是「恪遵憲法」。您有義務捍衛並落實憲法，以及大法官的形象，而不是以大法官的位置來圓個人的夢想。

（作者為國立政治大學法律學系副教授）