《日本經濟新聞》引述不明消息來源報導，國軍軍官及幹部以外省人居多，9成軍官退伍後赴中國賣情報牟利，甚至身為三軍統帥的蔡英文總統也無法掌控三軍，引發輿論譁然。這樣的軍隊無法承擔保家衛國的重任，也得不到美國的信任與支持，《日經》汙衊、羞辱國軍，弱化台灣國防能力，我們要向《日經》提出嚴正抗議，更絕對不能姑息，任憑在幕後操弄的暗黑勢力滋長。

《日經》事後發表聲明辯解，相關報導僅為說明受訪者個人的立場與意見，不代表《日經》的立場，對所造成的「困擾」表示遺憾，毫無道歉之意。眾所周知，「查證、平衡、公平」是新聞報導的ABC，《日經》拋棄新聞專業與倫理，甘願墮落為有心人士的工具、側翼，已不值得評論。

但我們必須要追究居心叵測的幕後影武者，他們利用外媒操作「出口轉內銷認知戰」，更令人錯愕的是，居然還有民進黨立委在傷口上灑鹽，提案要求政府清查過去5年退除役軍士官是否違反保防相關規定；尤有甚者，民進黨政府、特別是外交部處理這個攸關國安重大事件的態度輕忽、懦弱，嚴重打擊國軍士氣，削弱整體國防力量。

面對中共強大的軍事威脅，台灣安全的屏障就是依賴本身的防衛能力及美國的安全承諾與支持，但《日經》的報導內容加上民進黨立委的呼應，侵蝕了這兩大支柱的基石；試想，一個分裂、渙散、愛國情操受到懷疑、又不受統帥節制的軍隊要如何執行國防任務？而美國若對台灣軍隊的戰力、意志與忠誠有所質疑，不但對提供高科技先進武器、分享關鍵情資有所保留，更將重新評估若台海發生戰爭，是否值得美國軍事介入。

令國內軍民普遍失望、痛心的是民進黨政府的因應態度。軍人出身的國防部長邱國正與退輔會主委馮世寬義正詞嚴，強烈譴責《日經》報導，而經常以三軍統帥身分巡視部隊的蔡總統，在國軍遭受外媒屈辱時，竟然未挺身而出捍衛國軍榮譽，只發表聲明表示高度遺憾，呼籲媒體應善盡查證責任，甚至不願具體點名抗議。

最荒腔走板的當屬外交部，當國內媒體引述美國電台主持人推文報導白宮有「毀滅台灣計畫」時，外交部立即主動發表聲明反駁，並扣上「疑美論」、「反美論」大帽子，展現的效率與強硬作風令人印象深刻。但對2月28日就刊登的《日經》荒謬報導，外交部卻是採取迂迴、拖延戰術，要求駐日代表處就《日經》未經查證所做的報導表示高度遺憾，並要求澄清，並未表達強烈抗議和要求道歉，也不知為何不就近向台北的《日經》支局採取果斷行動。

事發後《日經》經過5天才發表有遺憾、沒道歉、只想卸責的聲明，外交部居然還肯定《日經》的澄清，也期盼社會回歸理性，吳釗燮部長還希望此事所引起的社會爭議可以畫上句點，不但顯得對日本卑躬屈膝，隱約還有責備台灣社會不夠理性之意。難怪許多評論嘲諷吳釗燮自貶身價，淪為日本稱職的「小弟」。

2023年是多事之秋之年，台海戰雲密布，國軍是一股重要的穩定力量，最近卻狀況頻傳，除了本身必須積極導正缺失外，現在最需要國人的信心與支持，若民進黨政府依然顢頇行事，台灣安全實在堪慮。