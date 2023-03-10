開門見山的說，Google與Meta兩大巨頭，每年來自台灣市場的數位廣告量達400億台幣！如此龐大的廣告規模，是從報紙、雜誌、廣播、電視掠奪分食而來的，他們才是新聞媒體賺不到錢的最大敵人。

10到15年前，台灣電視廣告市場超過300億元，但如今已經砍半腰斬。15到20年前，報紙與雜誌的平面媒體廣告規模也達250億元之多，但現在分別只剩下10多億，只有零頭中的零頭。

Google靠著聯播網與關鍵字，以及YouTube的爆量影音廣告，早已是台灣最大的媒體平台與廣告公司！如今Google宣布將分3年拿3億元進行「台灣新聞數位共榮基金計畫」，回饋給新聞媒體，主流媒體都一同站台讚聲，大家眼裡都沒有仇恨，這真的是大愛了。至於澳洲與各國政府力推的新聞議價法案，要兩大巨頭從嘴邊分一點乳酪還給媒體，讓媒體能夠持續營生，真的也只是後話了。媒體美好的日子不再，未來還要向跨國網路霸權遞件申請基金的獎勵與補助，資深新聞人們只能大嘆「回不去了」！

網路巨頭則覺得，PGC（Professionally-Generated Content）的專業生產內容，也沒有比UGC（User-Generated Content）用戶原創內容來得好，網美露奶的流量更遠超過重磅調查報導！為什麼跨國平台需要落地受到政策監管與要求，還要導流與分潤給新聞媒體？

這確實成了新聞媒體與網路平台的零和遊戲。

閱聽大眾的素養，則被社群平台毫無守門的內容持續小編化與低俗化，造成越聳動的內容，觸及率與點擊率越高，而媒體只能不得不跟進！舉例來說，「輔大陳若儀」引爆的流水席之亂，在1個月內掀起點閱熱潮，但迄今她本人與任一事件當事人根本沒有公開亮相與受訪；可以想見的是，未來AI生成的五花八門內容，更會造成媒體自動繳械與失守，無法爲閱聽眾把關跟篩選重大議題。

Meta公司透過臉書與IG兩大平台，持續汲取你我的每分每秒在手機上生成的數據與隱私，來進行精準的廣告投放，轉化率確實很高，但早已越過了法律與道德的底線。

氾濫的投資詐騙廣告造成大批民眾資產有去無回，金管會最近才亡羊補牢，趕快與兩大巨頭建立聯繫管道，推動非法廣告下架機制。更不用說，黃賭毒等違法內容與廣告也在網路平台守門機制不彰的前提下，早就攫取未成年人的眼球。

哈佛商學院教授肖莎娜在《監控資本主義》一書中表明，在跨國網路巨頭建構的虛擬空間中，身為消費者的我們，其實是一種「剩餘」來源，在這無可遁逃的原料萃取過程當中，我們是被榨取的對象。她直言，這讓我們的日常數位生活成了每日重複續約的21世紀浮士德契約，你我也不再反抗，以犬儒主義來合理化這種現象，「只能帶著鐐銬，一邊高聲歡唱！」

（作者為鍶科技暨幣特財經總編輯）