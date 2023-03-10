雲林縣議長沈宗隆及議員王又民、許留賓、黃文祥等涉及綠電業者達德集團的行賄案件，8日遭到搜索、約談、聲押，9日沈宗隆以200萬元交保。這令人聯想起去年九合一選舉期間，台南學甲爆發令人震驚的88槍擊案，據檢調進一步追查，案情也和光電利益有關，甚至還牽扯到台南議長的選舉。綠電似乎已成為地方政治的大黑洞了。

民進黨的蔡政府不計一切代價廢核，任內核一廠1號機、2號機及核二廠1號機都已除役，核二廠2號機也將在本月停機。在強力廢核之下，為了補足電力缺口，蔡政府不得不全力發展包括太陽光電和風力發電在內的綠電，已到了「病急亂投醫」的瘋狂程度，幾年下來，急就章的綠電政策不斷爆發各式各樣的弊端。

過去社會及媒體多關注綠電政策對環境的傷害，以及對外商不合理的優惠、放水等問題。如台灣大量農地、魚塭、埤塘都被用來「種電」，嚴重影響地力和農漁作等；此外，眾所周知，為了吸引綠電業者投資，台電被迫以極不合理的超高價格向業者購電，如光電每度要4.8元，風電甚至達7.15元，這比夏季電費最高費率每度6.41元還高，造成台電購電成本大增；而能夠以高價賣電的離岸風電業者全為外商，引發外界質疑蔡政府離岸風電的政策根本是把台灣當冤大頭、圖利外商。

當初蔡政府解釋說，之所以會以比較優惠的價格向外商購買風電，是因為有要求外商技術轉移及進行本土採購，建立所謂的風電本土供應鏈。不過，事後證明，這些都是謊言。

起初風電外商協助國產化的相關條件並未寫在正式的合約裡，只是以MOU（備忘錄）的方式附註。事後外商告訴經濟部，某些零組件有全球專利，所以沒有辦法技轉給台灣業者，或者直言台灣業者做不到，所以只好向韓國甚至中國大陸購買等等。簡言之，蔡政府跟外商簽了不平等條約，所以風電外商無法履行原先承諾的技術移轉或發包本土廠商，蔡政府也沒輒；還有的外商違反規定釋出持股，給人一種獲利了結、準備落跑的聯想。

總之，綠電問題一籮筐。當然最大的問題是，綠電的發電進度嚴重落後，距離取代核電還有很大的距離，以致於蔡政府執政後，台灣已出現多次大停電，全民時時活在缺電的陰影中。

近兩年，綠電爆發的新問題就是官商勾結。綠電是中央既定的政策，但執行時需要地方政府的配合，這就給了地方政治人物上下其手的空間。風光綠電因蔡政府不顧一切的補貼，加上土地開發等，創造了極為龐大的利益，於是業者行賄、議會放行，無論執政者是藍是綠，地方政治人物聞到錢都群聚而至，可以說，綠電已經成了台灣近年來最嚴重的貪腐淵藪。

雲林和台南的這兩樁弊案具體而微地呈現出，蔡英文政府毫無章法、操之過急的能源政策所造成的嚴重後遺症──暗黑的政治與貪婪的人性，在綠電產業所形成的交集，正快速拉扯台灣向下沉淪。

（作者為資深媒體人）