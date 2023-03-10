大陸「兩會」閉幕前夕，蔡政府公布恢復兩岸空運客運航點規畫，台灣社會普遍樂見，國台辦罕見以正面溫和語氣表示肯定，民進黨也對兩岸恢復直航持務實態度。從2016年5月到現在，等了快7年，終於盼到了紅藍綠在兩岸議題取得「最大公約數」的時刻，殊為不易。

直航破冰 還需陸客來融冰

至於蔡政府為何在此時鬆綁兩岸直航，外界有不同解讀。有人認為，這是因為兩岸「要交流」的民意擋不住，如果繼續抗中到底，2024大選一定沒票，民進黨在民意壓力下選擇為兩岸關係開門，是形勢所迫。還有人認為，蔡英文總統過境美國將與眾議院議長麥卡錫會面的消息傳出，若在兩岸議題上沒有及時洩壓，很可能招致對岸更強硬的反擊。

不管如何，識時務者為俊傑。民進黨政府至少順民意而為，積極回應大陸透過兩岸協議管道提出的恢復航點請求。雙方既不失面子，也得到裡子，相信時隔3年台灣社會將再次掀起一波民眾赴大陸觀光、交流、求學、就業的「西進潮」，這對兩岸和平絕對是百利而無一害。單從這一點看，兩岸執政者的確意識到，要把和平主動權抓在自己手中，避免重蹈俄羅斯、烏克蘭因外部挑動而陷入戰火的悲劇。

有別於之前的武漢包機風波、鳳梨爭議，此次兩岸當局在直航問題上，未墜入過去3年來的敵意螺旋之中，最重要的原因在於，雙方透過直接、間接的溝通，秉持相互尊重和諒解的精神，最終擱置政治分歧，為兩岸民生福祉服務。如果沒有金門縣長、立委赴廈門呼籲小三通重啟，如果沒有國民黨代表團登陸，如果沒有陸方重啟兩岸民航聯繫管道，如果沒有蔡政府海陸兩會的人事改組，相信不會有今天的結果。

如果說「破冰」可以用來描述疫後兩岸關係的現狀，但此刻距離「融冰」還有一段距離，甚至面臨不少障礙。最典型的就是恢復陸客來台部分，國台辦早前透過我方觀光業者傳話，說擋陸客的不是陸方，而是蔡政府，但陸委會則認為恢復陸客的前提，是大陸需撤除2019年8月針對陸客自由行的政治性禁令。雙方各執一詞，雖然目前還未出現正面言論交鋒，但前景不妙。如果兩岸繼續口舌爭拗，恐令來之不易的互信一夕倒退。

重啟交流 可降低戰爭風險

陸客究竟是誰停的？拆解兩岸羅生門，其實只要回溯疫情初期的新聞紀錄即可。首先務必要釐清，大陸「團隊遊」和「自由行」是不同類別的觀光開放類別，2020年1月疫情爆發之初，儘管自由行陸客已經絕跡，但大陸在台團客仍有上千人，當時下禁令的不是北京，而是蔡政府。如今大陸疫情已經收尾、安全無虞，若按蔡政府標榜的「有序、漸進」鬆綁節奏，本就應該先團客、再自由行，更何況禁大陸團客是指揮中心白紙黑字的決定，何必扯對岸2019年的自由行禁令？

陸委會以「大陸文旅部未將台灣納入陸客出國旅遊試點名單」作為藉口，更是業餘託詞。北京向來將「國際」與「港澳台」分開表述，如大陸文旅部2月3日專為恢復大陸旅行社辦理陸客港澳遊業務發布通知，而陸委會直到今天還在援引的「試點名單」則是在1月20日發文。換言之，只要兩岸繼續務實溝通，善用觀光小兩會管道，雙方可同步宣布解除禁令或恢復原陸客來台團隊遊的限制。至於陸客自由行，民進黨不是一直擔心是「國安破口」嗎？難道「團進團出」不比自由行更安全嗎？

大陸新任全國政協主席王滬寧的最新談話，前所未有以「堅定不移」形容和平統一路線不變、促進兩岸交流合作的態度不變。無獨有偶，大陸涉台學者李義虎也在「兩會」上否認有武統時間表，並對今年兩岸民間交流寄予期待。蔡政府勸說麥卡錫今年內不宜來台，改以過境慣例與美方互動，拜登政府遵守了一中政策的承諾，這說明兩岸和平的「護欄」真實存在，而且有效管用。

美中關係的對抗仍然壓倒合作，台海和平的護欄仍然不牢固，但如果兩岸在恢復全面直航基礎上，擴大交流、恢復大陸團客，再爭取重啟陸生來台，無疑會給兩岸關係加上更多護欄，讓戰爭的風險降到最低。