經過近年來的劍拔弩張，台海兩岸似乎將迎來「柳暗花明」的時刻。繼大陸年初主動提出開放16個兩岸直航航點的要求後，陸委會9日正面回應，宣布自10日起開放大陸10個定期航班航點及13個包機航點的「10+13」方案，並強調這是「展現了我方最大善意」。

陸委會還表示，不能輕忽新冠疫情可能的新變化，但政府會持續滾動式檢討兩岸人員往來。國民黨立院黨團總召曾銘宗則指出，目前我方針對陸籍人士來台的管制措施依然相當嚴厲，應盡快開放給一般人民、特別是觀光團，才能紓解兩岸緊張情緒。

我國邊境開放已接受外國觀光團，卻未擴及大陸。但交通部卻誇下海口，表示今年要爭取600萬觀光客來台，其中包括100萬名陸客。但若陸委會不開放大陸觀光客來台，交通部要如何達標？陸委會的說法是我方並未禁止，而是陸方自行限制使然。但這種說法其實是公開說謊，政府有虧職守。

別忘了，蔡政府於2020年1月底就通令禁止兩岸觀光團往來，甚至連中轉都在禁止之列，現在反而批評是對岸自我限制，豈不自打嘴巴！根據過去的經驗，都是先開放團客，然後才是自由行，如今是蔡政府禁止大陸團客來台、陸方限縮自由行，倘若蔡政府真有誠意，應主動展開雙臂迎接陸客團，陸方則順勢把台灣列為旅遊開放地區，最後雙方再協商開放自由行，方能解決問題。

陸委會雖表示希望能逐步增加兩岸的「善意交流和合作互動」，但未來能否春暖之後再花開，恐怕還有諸多難關。尤其此次陸委會發布「10+13」方案的時機，明顯看來是另有盤算。

據報導，蔡總統有意藉4月出訪中南美洲邦交國時過境美國，在加州與美國眾議院議長麥卡錫會面。若說蔡政府此時恢復部分兩岸航點是為了平衡北京怒火的考量，也不為過。這也顯示蔡政府在兩岸政策上，其實是把自己的政治利益置於人民福祉之上。

無論是民進黨因面臨選舉壓力才對陸方放軟態度，抑或是大陸有緩解台海情勢的政治需要，雙方主政者能務實地降低台海衝突的風險，並逐步恢復兩岸人民正常往來交流，就能讓被國際社會視為「全世界最危險地區」的台海，轉化成「風平浪靜」，同時也減少美國打台灣牌的誘因。

近日大陸「兩會」提出未來5年的對台工作仍以和平發展為基調，所謂的「武統論」多是部分有心人士的炒作。面對2024大選很可能成為「戰爭與和平的選擇」，向來很會選舉的民進黨，若了解人民希望兩岸恢復交流的熱烈期盼，應該把握住此次兩岸回暖的契機，加快開放力道，而不是只把兩岸的開放交流視為政治和外交上的籌碼。

（作者為國家政策研究基金會副研究員）