眾知「在野結盟 」是2024年勝選的必要前提，但勝選結盟方程式有哪些元素？組合過程爲何？盟約如何有效定向？勝選程度級別之定調為何？各界衆説紛紜，已亂方寸，若當家者似也舉措失據，誠令民惶恐。

在野結盟方程式的組合元素，有1.結盟的主體與客體，2.結盟的資源投入，及3.結盟的價值分配等三大基本元素，是成功組合的運作基礎。

首先結盟的主體就是國民黨、民眾黨及無黨籍的郭台銘，而結盟的客體是其他反綠的在野勢力，包括親民黨、新黨或反蔡英文的前綠營人士如部分的時代力量者與早期的民進黨前輩等。

當這些應結盟、可結盟或宜結盟體群若可達標作到有效結盟，這就是勝選結盟方程式的最大量能與勝基。

結盟的資源投入，是勝選的極重要關鍵。資源不外乎是人力與財力的投入。在人力部分，有1.各主、客體的重要當家者。2.策略家、説客，及3.重要調和鼎鼐的人士。財力部分，結盟初期投入並不多，重在賦予結盟當下的信心，以及結盟後的價值分配與行動支持的運作。

上述的人事，其中重要當家者所關注的是彼此的尊重和價值利益，但被質疑衡量的是實力與意識形態。而策略家與説客所關注的是結盟目標步驟的擬定與調整，還有執行效果、效率及可行性的監測與評估，但他們被質疑衡量的是策略智能的嚴謹周延性與專業性。至於調和與鼎鼐者所關注的是主客體者的誠意、諾言與信用，但被質疑衡量的是份量、中立性、使命感與積極度。因此這些人事的思量與決策，就成爲本勝選方程式的權重分配比例與誤差比例的重要變數了。

在結盟的價值分配部分。2024年勝選的主要價值，就是正副總統、立法委員與執政團隊等政務職位，以及其所衍生的政策價值。這政策價值將會與政務職位有高度的正相關，既是狂聚資源的磁吸石,也是政黨競選的戰利品,是整個選戰最為核心的終極標的，所以價值分配的效益，是政黨兵家必爭之地，其所爭則聚焦於政務職位的協調與分配之中。但政務職位的價值分配卻常年是國民黨的弱項，甚至是關鍵的罩門，這與國民黨傳統習性、政治文化有高度關聯（或謂愛吃又假仙，或偷吃不會擦嘴，或不務實的假道學）。尤其當勝選機會乍現時 ， 各主位者每每均道貌岸然，先韜光養晦，再待黃袍加身，值爭得黃袍後，旋即縮小權力核心，圍成小圈圈型塑半封閉的獨吞（整碗端）態式，接著就是内鬥排外，自耗能量，漸次流失勝機，這些習性相當要不得，是嚴重違背爭天下的兵法哲學，這次國民黨在結盟過程，若能真誠面對現實，積極改正之，充分去理解政治是議價與妥協的過程,而政務職位及政策價值則是議價妥協的結果，若能妥適協商，結盟必能順利組合，必也可安穩勝出。

綜上分析勝選方程式，可推知巧適借組外力及創引外援，才是勝選的保證，若國民黨單要依據全民調，就要在黨內來提名一組正副總統候選人，以爭天下，其勝率將會漸小化，頓失扭轉乾坤的契機，誠不可為也。

（作者為中國文化大學政治系兼任教授、中華和平發展智庫總顧問）

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