桃園有個日本神社，建於1938年。那是日本佔領台灣的第43年，正在台灣雷厲風行地推進「皇民化話運動」，前一年，日本攻破中國首都南京，製造了南京大屠殺。

日本總共在台灣蓋了大概200座神社，蓋日本神社是為了要去中國化，要以日本神取代中國神，代表的是殖民帝國者日本。台灣人民必須依照日本總督府的嚴厲規定，依照各種身分，被強迫去各種規格的神社參拜供奉。

在1945年台灣光復以前，這裡供奉了被稱為日本「開拓三神」的大國魂命、大己貴命、少彥名命以外，甚至還供奉了攻打台灣，被台灣人殺但日本假稱為病死的北白川宮能久親王，跟日本「明治天皇」。所以，這樣的神社，是日本皇權的代表，是強迫的宗教，也對中國的文化滅絕，更是要把殖民地台灣，改造為日本國忠貞殖民地的象徵。

台灣光復以後，代表殖民者與侵略者，而且本來就不是台灣人信仰的日本神社，當然不可能再繼續供奉日本神或「日本天皇」。桃園神社的建築，並沒有被拆除或推倒，而是奇怪的被保留了。照理說，在1945年，也不過才7年的新建築，根本不是古蹟，可能是台灣親日力量的運作，所以這個桃園神社，沒人動。

保留就保留吧。廢物利用，雖不滿意，勉強也接受。政府終於找到一個理由，保留這個桃園神社建築，把日本神社，變成是中國人的忠烈祠，主祀神改為鄭成功、劉永福、丘逢甲，還設立了抗清跟抗日烈士的靈位。請注意，這個忠烈祠，是桃園市政府所有、管轄的，是公產。

這一來，到了2022年，民進黨鄭文燦當了8年桃園市長，竟然在2022年任滿之前，幹出了背祖棄宗，賣台的勾當。2022年，身為市府管轄的桃園神社，竟然從日本北海道釧路取神社，「勸請」了象徵日本統治權的「大國主大神」，來桃園神社供奉。所以，桃園神社，在台灣光復了70幾年以後，現在正式供奉著日本的「天照大神」、「大國主大神」、「豐受大神」。現在，成為全台灣唯一供奉日本神道教的神社。

天照大神是個什麼神？是日本民族神話裡最重要的神祗之一，伊勢神宮的內宮，祭祀的就是天照大神，被日本定為是日本「天皇」，跟日本皇室的始祖。也就是說，這個桃園市管轄的桃園神社，居然自願的供奉了日本「天皇」的始祖。

過去台灣身為殖民地時，是被迫拜日本神，台灣有2%的人，燒掉祖先牌位，改日本姓，然後迎入天照大神供奉，代表的是，我棄祖背宗，我不要中國祖先，我換成日本祖宗了。

如今，民進黨鄭文燦，搞出這樣下流的，不可思議的事。我不知道，所有曾被日本殖民統治過的國家，包括韓國、新加坡、菲律賓……，有沒有誰，曾經這樣幹過？我親自去了這個桃園神社看。對，去一趟，你感受不到忠烈祠的氛圍，而是滿滿的，對日本天皇的跪拜，所有說明與宣傳，都以日本神社為主，忠烈祠被日本神社包圍，甚至被邊緣化，完全不受待見，所有的建築，都是日本神社。

更離譜的是，官方遊客中心印製的說明書，介紹的都是神社的建築、日本神的介紹，以及參拜的程序。使用的名稱，也是還原日本名稱，裡面有日本神社，所有參拜的100%元素。這就是一個活生生的，接受膜拜供奉的日本神社，而不是忠烈祠，是侵略者的神被供奉，忠烈祠憋屈的荒謬。

桃園市政府官方復活了日本神社，而不是以古蹟的角度保留，沒有說明這個神社，是如何在日本殖民台灣時被興建，以及日本建立神社的政治作用，更沒有台灣人被日本壓迫的一丁點說明。你會完全以為，台灣根本還是日本殖民地呢，或是你到了日本國內。

日本的天照大神，地位堪比中國的黃帝，所有供奉天照大神，都依遵日本皇室的伊勢神宮為總社。所以，這代表的是，桃園神社供奉日本天皇跟日本國的代表，桃園神社，自認為是伊勢神宮的分社。

鄭文燦幹下的這件賣台醜事，張善政可以繼續幹嗎？是不是應該下令，桃園神社把日本神請回日本？這是我公開的要求，也是任何有尊嚴的台灣人的起碼要求，也是政黨輪替的目的。

請桃園市政府說明，請市長張善政跟副市長蘇俊賓說明。

（作者為作家）

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