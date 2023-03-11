全球經貿格局的改變，區域政經形勢的演變，是各國政府今年要面對的重大挑戰。「勸和-促談」，出現在「關於解決烏克蘭危機的中國立場」文件，無論是俄烏「戰爭與和平」的抉擇，或是化解中東伊朗和沙烏地阿拉伯在政治上的長期對峙，中國大陸均將扮演關鍵角色，其廣結善緣、爭取信任的等距外交政策，在亂世當中，獨樹一格，能否就此進入「勸和-促談」的新階段，仍有待現實的國際政治檢驗。

在俄烏戰爭一周年前四天，美國總統拜登造訪烏克蘭首都基輔，親身涉險進入戰區，用最具體的行動支持烏克蘭。而在戰爭周年當天的2月24日，中國大陸則提出「關於解決烏克蘭危機的中國立場」文件，著眼於和平解決衝突、「勸和-促談」的12點原則。「(烏克蘭)危機」的用詞，既不是俄羅斯總統普丁發動的所謂「特別軍事行動」，也不需要界定「誰是戰爭的侵略者」。重要的是，烏克蘭總統澤倫斯基對此還表示，希望能夠會晤中共國家主席習近平。

由於法國總統馬克宏在該文件公布之後就宣布，將在4月上旬出訪北京，而義大利總理梅洛尼也將接續訪中。在此之前，德國總理蕭茲則早在去年11月，就已經率領龐大的企業代表團到北京訪問。歐盟GDP前三大國家在與美國支持烏克蘭的國際氛圍下，也開始正面應對中國「修補」和歐盟的政治關係，而最重要的成果，將莫過於重新啟動在2021年被歐洲議會凍結批准程序的「中歐投資協定」。

面對外在政經情勢的世紀變局，中國大陸所展現的戰略定力，分為「解決自己的需求」和「協調別人的爭議」兩個方向。後者見諸於「關於解決烏克蘭危機的中國立場」文件之提出，前者則無疑是「廣積糧」的落實。

中國大陸的經貿發展需要石油，今年疫情解封之後，對於中東國家的石油更是需求孔亟。然而由於中東兩大油國-沙烏地阿拉伯和伊朗，在政治上的長期對峙，植基於伊斯蘭教分屬多數的遜尼派和少數的什葉派，宗教和歷史、政治和軍事，問題複雜，糾結難解。中國因此兩邊應對，維持等距外交。

在新冠疫情過後，從去年迄今，能源通膨飆升，影響各國民生經濟，人民苦不堪言。美國總統拜登、中共國家主席習近平，分別在去年7月和12月，親自造訪沙烏地阿拉伯。拜登希望沙國發揮影響，減少石油供給，以抑制能源通膨，結果無功而返。反觀六年沒有出訪沙國的習近平，在2022年12月7日到9日，專程前往沙國首都利雅德，參加第一屆的「中國-阿拉伯國家峰會」，以及由沙國、阿聯酋、科威特、巴林、卡達、安曼共同組成的「中國-海灣阿拉伯國家合作委員會峰會」，彼此互動熱絡。兩者相比，當是因為「政治上，禮尚往來；經貿上，互惠共榮」，有以致之。

如果中國大陸需要的是中東的石油，則阿拉伯國家需要中國大陸的，就是貿易、投資、以及最重要的-基礎設施建設。2022年12月，第一屆「中國-阿拉伯國家峰會」的舉行，意味著外交舞台的搭建。而伊朗總統萊希為了確認中國25年投資伊朗4,000億美元、以取得石油供應無虞的長期合約，在今年2月14日到16日，前往北京進行國是訪問。由於雙方同樣都受到美國各種形式制裁，習近平除了推動與伊朗的「全面戰略夥伴關係」，還強調無論國際和地區形勢如何變化，中方都將「毫不動搖發展同伊朗的友好合作」。

中國大陸居間取得兩個中東對峙國家的信任，其來有自，這幾年則是外交成果的收穫期。一方面，上海合作組織曾經在2017年，將南亞地緣政治上的敵對國家，巴基斯坦和印度同時納入，2021年也已經進入履行伊朗(伊斯蘭教少數的什葉派國家)成為會員國的程序，還將要新增埃及、沙烏地阿拉伯、卡達（三國都是伊斯蘭教多數的遜尼派國家）。而2006年成立的金磚五國組織（BRICS），今年輪值主席國南非則表達，希望今年能將決定申請加入的門檻，以及是否要增納，包括沙烏地阿拉伯和伊朗在內的各國，能否成為新的成員國。

換言之，無論是現在進行當中，或是今年將要進行的區域或國際組織，大陸扮演均關鍵角色。上海合作組織，顧名思義，不言而喻；金磚五國的巴西、俄羅斯、印度、南非，四國的GDP合起來迄今，不到大陸的一半。得道者多助，國際經貿投資和地緣政治互動，「勸和-促談」做為解決問題的基本原則，仍然必須奠基於尋求共同利益之所在，而加入國際或區域組織，將是重要指標。（本系列完）