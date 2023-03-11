3月8日國內媒體引述美媒報導，美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）7日證實，將在美國會晤蔡英文總統，不過他強調，與蔡英文的會面並不能排除他後續的訪台計畫。引發中國外交部發言人毛寧回應，「中方堅決反對美台任何形式的官方往來，任何人都不要低估中國政府和人民捍衛主權和領土完整的堅定決心，批評台獨勢力是對台海和平與穩定的真正威脅」。當天，解放軍東部戰區海軍052C型導彈驅逐艦西安號/153，由福建廈門港經台灣海峽中線，過澎湖七美鄉西南約40海里後，往東南方向航行，全程我海軍與海巡艦船一路跟監，（早期廈門僅有部署400多噸反潛護衛艇，現在已經可以停靠7000多噸級作戰艦），情況異常。

去（2022）年夏天麥卡錫競選期間曾言當選後將訪問台灣，前陣子訪台傳聞沸沸揚揚，引發中國外交部與解放軍加大威懾力度，致麥卡錫暫停訪問台灣。據悉，美台雙方有意降低中國對台武嚇行動，商議轉而由蔡英文總統藉由美方南加州雷根圖書館發表演講期間，會晤美國眾議院議長麥卡錫，此舉成行，正中筆者在前一個月料中，美國挺台模式改變（2月25日尚青論壇》美台國安密會？共軍威懾出重手）。

上述情況，我國防部長邱國正稱，解放軍正在等待對台灣師出有名，可能會「突然入侵」台灣12海里的領空領海，屆時我國軍將「第一擊」以捍衛主權。

另蔡英文總統此行，有專家學者稱，此為複製前總統李登輝1995年6月赴美國康乃爾大學發表演說模式。事後，中國解放軍便發動一系列對台軍演與飛彈試射。對此，筆者從「共軍可能行動方案推測從寬」，認為蔡總統此行，有可能將引發導彈危機+美國眾議院議長裴洛西訪台，共軍環台演習的綜合規模。依據近年共軍對台軍事作為，預擬可能行動方向，提供給相關單位與人士以為提早因應與思考。

從解放軍陸軍方面：PHL-191遠程火箭砲部隊，是否會從去年一個打擊制海面，擴增北部、南部，三面齊發，我方需特別注意。另，東部戰區72集團軍所屬兩棲機步旅與海軍陸戰隊，將多地、多批、軍民模式演練集結、裝載等造勢，最多配合海軍作戰艦群模擬航渡，甚至跟著船團抵近台灣周邊海域，編隊航行，不會真的登陸。我方在此要注意東、北、南部戰區075型船塢登陸艦、075型兩棲快速攻擊艦及民間大型輸運船舶等動向。

從解放軍海軍方面：由於海軍大型作戰艦船物資基本上可在海上維持至少一個月的自持能力，是可長期部署在台灣周邊海域的作戰載具。屆時，以第六驅逐艦支隊為主力的北、南海上打擊群，也將由第三驅逐艦支隊、以及駐福建三都澳等衛護艦支隊所屬擔任支援兵力。

潛艇部署，在台灣東北、西南與東南之第一島鏈近海部署駐象山以俄製基洛級潛艇與大榭山039A/B型具有絕氣系統等柴電潛艇；北、南戰區支援之093/改進等型核動力攻擊潛艦進入西太平洋擔任伏擊外軍航母打擊群。另094改進型具備可發射12000公里以上之巨浪三型潛射彈道飛彈核潛艇，是否會提前部署在第二島鏈，且注意前後島鏈間是否有中國海軍遠海編隊。

航母戰鬥群，由於去年遼寧號遠訓期間在5、12月在我東部海域之西太平洋，是否今年北、南部戰區海軍會提早進入，必須關注。

解放軍空中兵力（空軍與海軍航空兵）方面：海空軍空中載具受限於自持力與作戰及支援性質，則屬於臨時快速打擊與支援前者在台灣周邊空域。無人機目前仍不會是攻台主力，以配合演練與測試，擔任空中兵力支支援與僚機。如發生運用軍用無人機以多機群投入演練，則整體空中態勢與發展將往前推展，未來對我空戰將形成不利情況。

海、空軍航空兵之部署與運用：殲-10、殲-11、殲-16（含D）型等戰機、組成各對空、制海打擊旅，形成台灣海峽中線北、中、南三方正面打擊；另組織北端由東海、經宮古海峽，以及廣東汕頭區域經台灣西南、巴士海峽，分頭進入西太平洋，北南包圍打擊群演練空中火力突擊演習。其中也可能搭配轟-6、空中加油機、空中預警機、運-8反潛機與干擾機及電偵機等海空軍特種機型支援前者戰鬥兵種。如當情勢提升，可能會從白天分段分批，演練到夜晚、甚至深夜；並且，戰機將抵近我12海里領空，不進入但頻密地挑釁遊走我防禦底線。最令我擔心的是，進入我領空，對方不會對我戰機攻擊，而是採擦邊球或進入立即飛走。考驗我軍方高層如何決斷，是開火不打對方戰機，抑或是直接擊毀等，都是評估與深思的方向。

從解放軍火箭軍方面：以具機動之常規彈道飛彈為主、採多批、多波次，投射去年所劃設的禁航區。當局勢提升，導彈將多數飛越台灣上空，模擬打擊在台灣東部海上標的；或以替代空中兵力進入我領空，造成兩岸空軍衝突；依據以往之經驗，也將預備具遠距打擊2000公里以上之攻船巡弋導彈部隊，或進行模擬演練。

從解放軍戰略支援面：軍方全面掌握北斗導航衛星、偵察與氣象等各戰場需要支援、電子戰部隊、數據鏈路與互聯網等管控、全民防衛動員單位與人員及物資內地演練等。

最後，特別提醒主政者們，外交突破封鎖固然可喜，但得意忘形，到處炫耀，不等事後再發布，可能將過度踩擊對岸政治紅線，引發衝突甚至戰事，相信不會是大家所願意見到的，別忘了，去年裴洛西訪台，對岸已經把台灣海峽中線給沒收，兩岸已無預警的緩衝區域。這次對岸又會再找什麼藉口，不依據國際法之規定，讓我們還保有12海浬的領空領海主權呢？未來，共軍可能再引用其國內法源（反分裂國家法），把台灣周邊海空域，更往前推一步，成為其海空軍及火箭軍的常態演習區域。

（作者為陳守仁孫學研究中心助理研究員、中華經略國防協會副研究員、文化國發所博士）

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