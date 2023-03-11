《日本經濟新聞》報導國軍高達9成退役前往中國賣國求榮引發撻伐，該報對外澄清表示僅為受訪者的立場意見，即便表示遺憾卻未公開道歉，已讓這起台式共諜淪為「深假新聞」。

「深假新聞」（Deep Fakes）已從訊息造假到人為操作，利用議題設定影響認知改變，透過誇張標題、夾敘夾議、聳動圖片等形式，企圖要對普羅大眾進行「確認偏誤」；《日本經濟新聞》利用反串操作並且迎合報社立場，也助長了國軍社會偏見的根源形貌。

《日本經濟新聞》如今甩鍋是「受訪者」的說詞無關新聞媒體立場，顯然是將「受訪者」消息來源凌駕「守門人」專業意理，一但新聞媒體刻意透過主觀意識選擇新聞，自然以受訪者特定立場媒體框架置入報導，最終卻將非志願性的國軍弟兄逼至加害人之絕境，恐怕已是玷污新聞自由的真諦。《日本經濟新聞》以媒體公審之名遂行霸凌，利用消息來源作為藉口，也不公布受訪者的身分，捏造台式共諜已經失去新聞媒體的基本格調。

《日本經濟新聞》已讓這起台式共諜淪為「深假新聞」，企圖型塑國內社會對國軍弟兄的集體偏見，一則採訪報導淪為認知作戰，所謂台日友好不過一廂情願。

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