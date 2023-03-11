二膽島一位士兵，不知何故，也不知如何，居然會 「漂流」到廈門外海，被對岸的海警「救起」。從地理位置上看，報載其被「救起」的海域，是在三膽附近，距離對岸是越流越遠的，且仍在國軍守衛的範圍中，廈門的海警如何會「越境」救起？莫非對岸的軍隊早已可以如入無人之境，暢行無阻了？

國防部想來非常忌諱「叛逃」2字，但無論其是為了躲避債務，或是感情因素，實質上就等於是「投共」了。生長於台灣、養成於台灣，肩負防衛台灣安全責任的軍人，為何敢冒《刑法》的重罪，泅往對岸？其中的內情，尚在梳理當中，但對軍人士氣的打擊，以及國人對軍隊的信賴，恐怕是令人細思極恐的。

想來對岸大概不可能將他交返台灣，面臨返台後可能面臨的重刑，這位士兵大概也不會願意被遣返，由於其位階太低，其所獲得的可能待遇，當然不能與林毅夫相提並論，但至少生命可以無虞、刑責可以豁免、生活能獲得保障，或許這就是他目前的處境了。

軍士叛逃，這對國軍威信無疑是重大的損傷，尤其是近日以來，軍隊中的紕漏層出不窮，更等於是雪上加霜。目前台灣一群人叫嚷著要打仗，《全動法》似也早已在緊鑼密鼓暗中進行著，台灣真的能「戰」嗎？一旦戰事爆發，又將會如何？真的讓人不敢想下去了。

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