日前拜會我在總統府任職時的老長官廖了以祕書長，除了請益外，並請他擔任我參選大安區立委的「榮譽主委」。席間，我們暢談2007年輔選馬英九競選總統時的點點滴滴，以及在總統府一起打拚的過往。

在擔任總統府祕書長前，廖了以曾任兩屆台中縣長，是馬政府首位內政部長，因廖風德猝逝，臨危授命執掌「天下第一大部」。他上任沒多久就遭逢全球金融海嘯，經濟大幅衰退，內政部當時推出兩項「支持急難」、「協助近貧」的政策，對弱勢的關照，值得現今執政者效法。

2007年次貸危機衝擊金融市場，各國不得不使出降息、印鈔的手段，希望增加市場流動性；隔年，原油快速上漲，全球性通膨隨之而來。經濟不景氣，失業率攀升，民眾往往因一時求助無門，又等不及政府及時救助而導致憾事。

在馬英九總統的指示下，新政府開辦「馬上關懷」急難救助新制，授權鄉鎮市公所會同社福機構訪視急難個案，確認屬實後先撥發5000元，再於24小時內核定補足1至3萬元的急難救助金，以解燃眉之急。這項政策，就落到內政部長廖了以頭上。

在此之前，政府急難救助作業，是由鄉鎮市公所提報個案到縣政府，再由縣府指派社工員訪視，經核定後才撥款，往往得花上半個月作業流程，緩不濟急。「馬上關懷」馬上給予救助，對遭逢急迫性變故致生活陷困境的民眾來說，無異是及時雨，可減少因孤立無援走上絕路的悲劇。

但對負責承辦的鄉鎮市公所來說，因為增加工作與責任，一時間引發反彈，許多縣市首長則認為新制疊床架屋，也不支持。為推動新制，廖了以邀請縣市長座談，誠意溝通，終於讓政策得以落實。而這項政策也一直延續至今，成為政府強化社會安全網的「急難紓困」方案。

為降低物價上漲衝擊，廖了以任內還推出「工作所得補助方案」，對年平均薪資30萬元以下家庭，每月補助3000至6000元，前後兩階段共補助15個月。讓薪資所得偏低，但不符合低收入戶資格的「近貧家庭」，也能在經濟大環境突變下獲得支撐，避免其因暫時的「困」而成為長期的「窮」。

新冠肺炎疫情對經濟的影響更勝2008金融海嘯，通貨膨脹壓得民眾喘不過氣來。但民進黨政府通過的《疫後特別條例》，卻拿超徵的3800億元胡亂大撒幣，寧可大手筆錦上添花去補貼房貸、發成年禮金，卻吝於對日益增多的遊民、孤貧雪中送碳。

以內政部長林右昌提出的房貸補貼為例，一次性補貼所謂「中低薪房貸族」3萬元，雖設有年所得120萬元以內的限制，但實際上就是只對買得起房子的人的補助，把根本無力購屋的弱勢者排除在外，也因此被批評為「排貧」補貼。對於有7、800萬房貸的家庭，一次性地補助3萬元，能減輕多少負擔？政府卻要為此支出165億元經費，真的有把錢花在刀口上嗎？

另外，林右昌上任後，未見其更有效打房，以兌現蔡英文興建社會住宅政見，只以最簡單的方式照抄前人政策，再撒300億元擴大租金補貼，加碼放寬申請資格至18歲，藉此拉攏年輕族群。但補貼房租，無助解決高房價問題及健全租屋市場，甚至有房東順勢調漲房租，補貼反補到房東。租金補貼兩年花600億元，若用於蔡英文年復一年承諾的「完整建構並強化社會安全網」，修補漏洞，是不是更能幫助到生活困頓的民眾，「接住每一位需要協助的國民」？

從廖了以看林右昌，看到的是執政者對平民百姓不同的態度，同樣面臨經濟蕭條、民生凋蔽，真正愛民的政府聞聲救苦，只愛權力的政府撒幣救票。又快到選擇人民頭家的時候，我們要慎選能苦民所的政府，鄙棄無法解決問題，只會製造人民痛苦的政府。

（作者為前總統府副祕書長）