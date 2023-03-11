7日上午，大陸十四屆全國人大一次會議按慣例邀請外交部長出席記者會。新任外長秦剛終於迎來上任兩個多月來的媒體首秀。在近兩個小時的記者會上，秦剛一共回答了14個問題，涉及中國式現代化、一帶一路、俄烏戰爭、中俄關係、中日關係等諸多面向，但最受矚目，也最具爭議的話題無疑是中美關係和台海局勢。

「美方的所謂競爭，就是全方位遏制打壓，就是你死我活的零和博弈」、「美方所謂要給中美關係加裝護欄、不衝突，實際上就是要中國打不還手，罵不還口，但這辦不到」、「如果美方不踩煞車，繼續沿著錯誤道路狂飆下去，再多的護欄也擋不住脫軌翻車」…。作為前駐美大使，秦剛對美國火力全開，金句迭出，贏得大陸網民的滿堂彩。

針對美國介入台海局勢的最新動向，秦剛也警告，「台灣問題處理不好，中美關係地動山搖」。不僅如此，他還發出了三連問：「為什麼美方在烏克蘭問題上大談尊重主權和領土完整，卻在中國的台灣問題上不尊重中國的主權和領土完整？為什麼一邊要求中國不向俄羅斯提供武器，一邊卻長期違反《八一七公報》向台灣售武？為什麼一邊口口聲聲說維護地區和平穩定，一邊卻暗地裡制定了所謂摧毀台灣的計畫？」

面對秦剛連珠炮般的批判與質問，連日來，無論美國國務院還是白宮的發言人，都選擇低調應對，重申美國無意尋求衝突，也不希望改變台海現狀。

由於大陸將台灣問題定性為內政，故外長一般不會過多談論，但涉台問題又是每次記者會的必答題。秦剛首秀的一大亮點便是頗具戲劇性地掏出了大陸憲法，並當場朗讀了憲法前言中的涉台論述。隨後，秦剛也談到了《反分裂國家法》，強調「如果出現了違反該法的情況，我們必須依憲依法行事」。對此，民進黨政府除了像複讀機一樣重復「四個堅持」，也無計可施。

除了硬槓美國和民進黨，秦剛在記者會上也展現了柔軟身段。在痛批美國對華認知和定位出現嚴重偏差後，他話鋒一轉，分享了他在駐美期間與美國普通人打交道的經歷。這些美國人包括全家生計都依靠中美貿易的洛杉磯長灘港碼頭工人、反對科技脫鉤的大學校長、獲得「漢語橋」世界小學生中文秀冠軍的明尼蘇達州英華學院的小學生等。秦剛富含感情地說道，「每當我想起他們，我就想，決定中美關係的應該是兩國的共同利益、共同責任和兩國人民的友誼。」同樣地，秦剛在對台喊話時也引述了《大中國》的溫情歌詞，「對於兩岸來說，我們都有一個家，名字叫中國。」

在記者會中，秦剛還回答了關於「戰狼外交」的問題。他指出，大陸外交有足夠的厚道與善意，但當豺狼擋道、惡狼來襲，大陸的外交官必須「與狼共舞」，保家衛國。透過這場記者會，大陸外交新一代掌門人的性格令人印象深刻。