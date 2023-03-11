外媒報導，太平洋島國密克羅尼西亞總統帕努埃洛，本年2月邀約外交部長吳釗燮祕密會晤，向台灣要5000萬美金換邦交。此項消息在台灣引起熱議。國民黨立委批評民進黨政府是「凱子外交」。

外交部3月10日發布新聞稿，未否認吳部長曾與密國總統晤談，但否認政府從事金錢外交。密國總統有意與我建交涉及密國政治、兩岸外交戰以及美中較勁，也引發台灣政黨互鬥，頗有值得解析之處。

首先，蔡總統就任後我國已連斷8個邦交國，卻沒有與任何國家建交。外交挫敗成為民進黨政府無可否認的致命傷。面對在野黨強烈的批評，自然感到焦慮。為了突破外交困境，民進黨政府必然想方設法，主動出擊尋找可能建交的對象。但是密國總統帕努埃洛主動與吳部長密會，談及建交事宜，就顯得十分突兀。

密國的政治制度是在國會議員中選出一位擔任總統。密國本年3月7日舉行國會大選，帕努埃洛為了爭取連任，必須在國會大選中獲勝。在選舉前夕與吳部長洽談建交，顯然是看準了民進黨政府心急的弱點，藉機要求5000萬援助款，想藉此拉抬自己的聲勢獲選連任。

其次，根據外媒報導，帕努埃洛除揭露中國種種脅迫密國的行徑，也強烈主張密國轉與台灣建交，讓密國可獲得更實質援助。帕努埃洛的舉動十分詭異。因為密克羅尼西亞與中國有外交關係，中國大陸也在密國派駐大使。雙方關係理應友好，中國大陸為了鞏固在南太的勢力，不可能破壞與密國的關係。即使密國對中國若干作為不滿，也可循正常外交管道進行溝通交涉。

帕努埃洛不去設法改善與中國關係，消除彼此間的歧見，而逕自主張轉與台灣建交，這是明顯的在兩岸之間叫價。台灣與大陸的外交戰，正好給予相關國家可乘之機。

第三，密國總統主動建議與我建交，也顯示了美國與中國在太平洋較勁日趨激烈。中國大陸於2019年與索羅門群島建交後，雙邊交流密切。2022年4月，中國與索國簽署了《中索安全合作架構協定》，引起美國高度不安，極力設法阻擋中國勢力繼續在南太延伸。但由於索國總理蘇嘉瓦瑞對美國不假辭色，使美國無計可施，唯有強化與該地區其他國家的合作關係。據悉美國已經決定增加對密國的援助，如果能進一步策動密國與我建交，當更能阻卻中國在南太擴大影響力。

其實先進國家對開發中國家提供援助是國際通例。聯合國希望援助國每年的援助金額至少要占該國國民所得毛額的0.7%。可見援外工作並不是金錢外交。然而每當中國大陸奪我邦交國，民進黨政府一概指稱中共以金援誘惑。此一說法，根本就是掩飾民進黨政府維護邦交不力，無法對抗中共的藉口。

援外工作本來就需要資金，只要過程公開透明，資金都有適當用途，原本沒有可議之處。民進黨政府指稱中共進行金援外交，如今遭到在野黨批評是「凱子外交」，可說是咎由自取。

（作者為退休大使）