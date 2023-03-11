台大的自由學風在高等教育的體制上，首開公立大學校長自「官派」改為「遴選」的新風氣。

2017年台大校長遴選委員會委員雖已有教育部的代表。惜此遴委會在次年元月5日宣布選出的第12任管中閔校長後，卻深受「卡管」與「拔管」等一連串政治歪風的干預，歷經3任教育部長折磨，延宕一年後，台大才有新校長上任，也是台灣高教史上抹黑校長個人與大學聲譽最長的黑暗日！幸具人文素養的管校長身處政治浪頭鋼索中卻一一挺過，趁卸下校長重責而舊傷記憶仍存之際，與楊渡聯合出版《大學的脊梁》一書，為捍衛大學自治留下寶貴的歷史紀錄，在藍、綠、白三大政黨領袖多為台大校友之際，令人省思未來高教體制的興革之道。

回顧當時討論最多的是《大學法》是否合乎時代潮流。由於許多關注台灣高教的學者，並非具法律專長，所以綠營學者舉辦座談會時，許多人懷著虛心學習的態度，聆聽「反管」人士的法律論點，可惜在綠營主觀意識下，反缺乏說服力，更何況對先進國高教體制的廣度與深度的認識不足，僅以選邊站的法條自圓其說，自然難以引起高教界的共鳴。偏偏當時教育部的潘文忠與吳茂昆兩部長過去甚少高教的論述，不易服眾。

值得一提的是，當時台大歷任校長、代理校長、多數遴選委員及管理學院校友群，鍥而不捨堅持台大的自主性，甚至在5月4日傍晚舉辦大型活動，力挺已遴選出的管校長，深得他校與更多校友前來支持，確實是逆風而行，喚醒大學的靈魂，展現知識分子的風骨。

仔細省思，政治掛帥凌駕高教之上，反引發民眾的反感與不信任。隨後，執政黨選舉失利，管校長才有機會上任。誠然，政府的高教投資，是台大最主要的財源。大學自主在經費與法制尚未與時俱進之下，猶如緣木求魚、舉步維艱。台大並沒有美國加州大學的董事會，有其獨立自主權。

《大學的脊梁》一書，明顯指出台灣高教未來展翅的困境。問題是台大校友踏入政界，在重要決策時仍無明智判斷，而且不尊重學術倫理和價值，豈不正反映30年前台大教育的缺失？筆者曾寫信給當時的總統、副總統與行政院長3位台大校友，可惜他們仍堅持意識形態，擇不善而固執，卻重創了整個學術界，同時也有大大傷害了政府的民主形象。

新書出爐了，政治黑手不離開校園一天，革命便尚未成功，同志仍須努力。大學體制的改革迫在眉睫，需要立法院多辦公聽會，積極在法制更上層樓而臻於完善。

（作者為國立台灣大學公共衛生學院兼任教授）