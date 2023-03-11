石破天驚。3月10日中國、沙特（沙烏地阿拉伯）、伊朗發表三國共同聲明：「北京對談」促成了沙伊兩國，在2個月之內，恢復邦交。

兩國讚賞並感謝中國領導人與政府，承辦並且推動「北京對談」，取得成功。三國聲明「願進一切努力，加強國際地區和平與安全。」中共外事辦主任說：「這是對話的勝利、和平的勝利。」

沙國跟伊朗，都是伊斯蘭教重要國家，分屬遜尼派跟什葉派，本來就有一定的矛盾。但這兩國，也在歷史中，被西方長期剝削。而在冷戰期間，這兩國更被美國當成在中東勢力的「雙柱」。直到伊朗之後爆發革命，巴勒維被推翻。於是，跟美國的矛盾可就大了。

而沙國是美國長期的親密盟友。2016年沙伊兩國因為種種事故，最後斷交。到現在7年了。中間一直有復交的努力。但直到這次北京會談，終於成功。

美國如何對付伊拉克，都家都很熟了。美國對伊朗的制裁、禁運、暗殺、武力，就不用說了。自己禁運，竟然要求全球都必須對伊朗禁運。華為孟晚舟被美國製造的「罪名」，就是妳竟然跟伊朗做生意！許多陸商跟台商，被美國「黑名單」，也不過就是跟伊朗做生意。

中沙伊聲明一出來，美國居然還舔著臉說，沙伊復交，美國有貢獻呢。說是因為美國給了壓力，才促成和平進展。估計中東各國都噴笑了。人家兩國感謝的，可是中國。美國，還在想什麼壞心思？

中國這次，成功促成沙伊復交，意義重大。

一、 西方在中東幾百年的掠奪，製造無數戰亂。而中國公平對待各國，創造雙贏與對等。以一己之力，給中東帶來和平。

二、 證明中國之路，與西方完全不同。中國崛起，不是掠奪與征戰，而是和平與希望。

三、 美國為首的西方集團，真正面對的挑戰，是長期被剝削掠奪的國家，開始覺醒。

他們發現，跟著中國，可以打開一條新的，有希望的路徑。

美國製造戰爭，中國創造和平。新的世界開展。

（作者為資深媒體人）

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