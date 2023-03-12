鴉片在明朝時就在中國出現，或稱為烏香、阿芙蓉，原是南洋諸國呈獻天朝的貢品，市鎮亦有現貨賣出，海關列入藥材項下徵稅，與自菲律賓傳入之菸草混合後吸食，價值幾與黃金相等，因為吸食時及吸食後，太香太爽快了。葡萄牙人居澳門後，輸入漸漸增加。

前述與菸草混合吸食法，在公元17世紀60年代傳到福建和廣東，吸食的方式改進為直接就著燈火燒化鴉片，並用一根竹管（稱煙槍或煙筒）就其煙吸食，吸食鴉片迅速成為有閒階層的一種時尚，甚至連窮人也沾上這種習慣。

鴉片煙有很神奇的麻醉或麻痺效應，身體一般的不適現象，吸上一口鴉片煙，會覺得如霍然而愈，精神百倍；鴉片容易上癮，一旦上癮以後，為了要買鴉片，造成很多人傾家蕩產。「嘉慶初（公元1796年左右）食者甚少，不20年（嘉慶末，公元1820左右），蔓延天下，自士大夫以致販夫走卒，群而趨之，靡而不返」。

清嘉慶末時期的的菸民，主要是一些富家子弟，但這吸煙爽風逐漸擴散到政府官吏、商人、文人、婦女、僕役、兵丁，乃至僧尼與道士等；在公元1838（清道光18）年時，廣東和福建的煙館比比皆是，有點像現在台北或上海的咖啡館，得風氣之先也。

在十八世紀30～90年代（清乾隆時期），英國商人已發現鴉片在中國大有銷路，遂全力經營。公元1773（清乾隆38）年，英國人取代葡萄牙人成為鴉片貿易的領頭羊，仝年，英東印度公司在印度獲得種植鴉片的壟斷權──由孟加拉國掌管，成為從播種到在加爾各答出賣成品的一條龍作業；請注意來華的馬戛爾尼特使，前文就提到過他做過孟加拉國的長官，故其獲選來華，必然負有以鴉片貿易平衡英國逆差的任務。

英東印度公司獲得印度鴉片的專賣權後，乃鼓勵栽種，管轄鴉片的運輸和銷售；當時中國每年進口鴉片4千餘箱，漸增至6千餘箱，每箱售價自140銀兩上漲至350銀兩。鴉片貿易的豐厚利潤吸引了幾乎所有的外國商人，當時的英國商號「怡和洋行」、「寶順洋行」是最主要的鴉片貿易商，鴉片貿易扭轉了英國對華貿易的逆差局面。

當時英國主要外銷品的毛織品，輸往中國銷售有限，賣到印度倒受歡迎，因之英國把工業化生產後的毛織品，賣到印度後賺到的錢，轉購鴉片後輸往中國，以暴利所得，復壟斷了中國的茶葉產品，輸返英國及歐洲。所以鴉片貿易，像是銀錢放大器，把英國的金錢，放大了許多倍。

鴉片煙是很容易上癮的毒品，頗難戒絕，華夏的爽客們因毒癮發作而非要抽鴉片不可，豈非成了英國的鐵打雇主恩公。但鴉片的貨源被英國東印度公司所獨占，利益太過龐大，自令其他英商眼紅；經英國商家一再爭吵反映，英國東印度公司的獨占權取銷了，於是蜂湧出更多的英商把鴉片走私到廣州；一位英國鴉片商人泰勒（不知是否名影星伊麗莎白泰勒的老祖）說：「鴉片像黃金一樣，我能在任何時候賣掉它。」

當鴉片之害漸為清廷上下認清，道光皇帝正一個頭兩個大之際，大臣們主張嚴禁和主張重稅漸禁的各有其理，道光皇帝一時難決。道光18（公元1838）年6月，鴻臚寺卿（相當於宮廷兼禮賓部長）黃爵滋上書道光帝，請求嚴禁鴉片，其奏摺內容節錄如下：

「吸食既久，則食必應時，謂之上癮，廢時失業，相依為命；甚者氣弱中乾，面灰齒黑，明知其害而不能已！上自官府縉紳，下至工商優隸以及婦女、僧尼、道士、隨在吸食。故自道光3年至11（公元1823～1831）年，歲漏銀1千800萬兩。自11年至14（公元1831～1834）年，歲漏銀至2千餘萬兩。自14年（公元1834）至今，漸漏至3千萬兩之多。此外福建、浙江、山東、天津各海口，合之亦數千萬?。以中國有用之財，填海外無窮之壑。易此害人之物，漸成病國之懮，日復一日，年復一年，臣不知伊於胡底！」這位大領導黃爵滋部長，一定是根據官方統計數字在說話。

黃爵滋接著提出「重治吸食」的嚴禁政策，內容概要為：「給予菸民一年時間戒菸，逾期不戒菸者處死。本人處死以外，其子孫不得參加科舉，剝奪政治權利；並發動百姓互相監督和舉報，知情不報者法辦。」

這可是道地的嚴刑峻法了，道光帝來了個民主辦法，交令各省督撫討論，但督撫們多未敢公開地反對黃爵滋，指稱這辦法太過激烈，認為吸食者尚只害自己，而販賣者才是禍首害了更多人，故認販賣之罪應重於吸食之罪。其中湖廣總督林則徐，不僅贊成黃爵滋的主張，還接納其他督撫懲辦賣菸者的意見，進言道光帝力主嚴禁嚴辦：

「迨流毒於天下，則為害甚巨，法當從嚴。若猶泄泄視之，是使數十年後，中原幾無可以禦敵之兵，且無可以充餉之銀。興思及此，能無股慄？」

（作者為前中科院第二所資深研究員）

【未完待續，朱偉岳專欄每周日刊出】